sanremo,-nino-frassica-ospite-della-finale-per-lanciare-‘sanremo-top’

(Adnkronos) – Nino Frassica sarà ospite del festival di Sanremo 2026 nella serata finale, il 28 febbraio. L’attore, che era già stato all’Ariston l’anno scorso come co-conduttore, sarà al fianco di Carlo Conti nei due appuntamenti di ‘Sanremo Top’ in programma il 7 e 14 marzo su Rai1. E la sua presenza sul palco dell’Ariston il 28 febbraio – a quanto apprende l’Adnkronos – servirà proprio a lanciare questi due appuntamenti.
Nino Frassica è l’unico ospite confermato insieme a Max Pezzali che sarà presente tutte e cinque le sere in collegamento dalla Costa Toscana. Lillo Petrolo, Achille Lauro e Can Yaman saranno invece co-conduttori al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Ha rinunciato invece Andrea Pucci: anche lui inizialmente figurava tra i co-conduttori del festival.
Tanti i nomi dei cantanti che, come da tradizione, si esibiranno in duetto con i concorrenti: da Giusy Ferreri a Fabrizio Moro, dalle Las Ketchup a Cristina D’Avena.
Arisa, ‘Quello che le donne non dicono’ con il Coro del Teatro Regio di Parma
Bambole di Pezza, ‘Occhi di gatto’ con Cristina d’Avena
Chiello, ‘Mi sono innamorato di te’ con Morgan
Dargen D’Amico, ‘Su di noi’ con Pupo e Fabrizio Bosso
Ditonellapiaga, ‘The Lady Is a Tramp’ con TonyPitony
Eddie Brock, ‘Portami via’ con Fabrizio Moro
Elettra Lamborghini, ‘Aserejé’ con Las Ketchup
Enrico Nigiotti, ‘En e Xanax’ con Alfa
Ermal Meta, ‘Golden Hour’ con Dardust
Fedez & Marco Masini, ‘Meravigliosa creatura’ con Stjepan Hauser
Francesco Renga, ‘Ragazzo solo, ragazza sola’ con Giusy Ferreri
Fulminacci, ‘Parole parole’ con Francesca Fagnani
J-Ax, ‘E la vita, la vita’ con Ligera County Fam
Lda & Aka 7even, ‘Andamento lento’ con Tullio De Piscopo
Leo Gassmann, ‘Era già tutto previsto’ con Aiello
Levante, ‘I maschi’ con Gaia
Luchè, ‘Falco a metà’ con Gianluca Grignani
Malika Ayane, ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’ con Claudio Santamaria
Mara Sattei, ‘L’ultimo bacio’ con Mecna
Maria Antonietta & Colombre, ‘Il mondo’ con Brunori sas
Michele Bravi, ‘Domani è un altro giorno’ con Fiorella Mannoia
Nayt, ‘La canzone dell’amore perduto’ con Joan Thiele
Patty Pravo, ‘Ti lascio una canzone’ con Timofej Andrijashenko
Raf, ‘The Riddle’ con The Kolors
Sal Da Vinci, ‘Cinque giorni’ con Michele Zarrillo
Samurai Jay, ‘Baila morena’ con Belén Rodríguez e Roy Paci
Sayf, ‘Hit the Road Jack’ con Alex Britti e Mario Biondi
Serena Brancale, ‘Besame Mucho’ con Gregory Porter e Delia
Tommaso Paradiso, ‘L’ultima luna’ con gli Stadio
Tredici Pietro, ‘Vita’ con Galeffi, Fudasca & band.