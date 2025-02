Sanremo, Noemi: un appuntamento con la mia vita sempre importante

“Porto una canzone potente sul coraggio di vivere le emozioni”

Milano, 4 feb. (askanews) – Noemi parteciperà in gara alla 75 edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se t’innamori muori”, scritto e composto da Mahmood, Blanco e Michelangelo e prodotto da Michelangelo.”Sanremo è tanta roba come si può dire. Un grande palco, grandi emozioni, grandi paure, grandi passioni, progetti, futuro. Delle volte anche grandi battute d’arresto, dove ho capito che magari non stavo andando nella direzione giusta, quindi diciamo che è un appuntamento con la mia vita sempre importante, speriamo anche quest’anno.Il brano affronta il tema della difficoltà di fidarsi della persona di cui ci si innamora, e di quanta fragilità e vulnerabilità questo richieda. Dal titolo è chiara la sensazione di abbandono all’altro che si prova nell’innamoramento, paragonata a una sorta di morte interiore ma serena, perché l’amore vero e reciproco è più forte di ogni paura e insicurezza.”Se t’innamori muori è una canzone che parla di quanto sia importante avere il coraggio di vivere le emozioni fino in fondo, specialmente quando magari ci innamoriamo di qualcun altro. Se t’innamori muori serenamente, nel senso, c’è sempre la possibilità di fallire, però quanto è bello provarci. Non bisogna avere paura di dare tutto, è un tema incredibile, perché poi è super antico, Eros e Thanatos. Quando tu hai il coraggio di vivere le tue emozioni con grande consapevolezza e anche col coraggio di dire, chi se ne frega, mi abbandono nell’abbraccio di qualcun altro, chissà se questa persona mi prenderà al volo o no, si può morire, però serenamente, perché alla fine non abbiamo da recriminare in niente. Secondo me è potente, su tanti versanti, sicuramente a livello musicale perché il ritornello è incredibile, ma anche a livello di tematiche. C’è una frase sui figli che mi piace un sacco, perché parlare di figli non è un argomento facile da prendere. E il fatto anche della forza di rimanere nelle situazioni. Oggi si tende moltissimo a scappare, a non combattere. E invece c’è la frase che dice, ti stringerai fino ad odiarti. Il fatto di rimanere e di non mollare è potente in tanti sensi”.Nella serata di venerdì 14 febbraio dedicata alle cover, Noemi si esibirà con il brano “Tutto il resto è noia”, di Franco Califano, in duetto con Tony Effe.Nostalgia, il suo nuovo album è in uscita venerdì 28 febbraio 2025. A fine anno Noemi salirà per la prima volta sul palco del Palazzo dello Sport di Roma con uno show unico il 20 dicembre 2025, non prima di essersi esibita nei teatri italiani. Il tour, anch’esso prodotto da Friends & Partners, la vedrà esibirsi a Firenze (17 novembre 2025, Teatro Cartiere Carrara), Torino (19 novembre 2025, Teatro Concordia), Milano (21 novembre 2025, Teatro Dal Verme), Padova (26 novembre 2025, Gran Teatro Geox) e Brescia (28 novembre 2025, Teatro Dis_Play), Assisi (1 dicembre 2025, Teatro Lyrick), Palermo (4 dicembre 2025, Teatro Golden), Catania (5 dicembre 2025, Teatro Metropolitan), Napoli (9 dicembre 2025, Teatro Augusteo), Bari (11 dicembre 2025, Teatro Team), per concludersi a Bologna (15 dicembre 2025, Teatro Duse). I biglietti saranno disponibili su Ticketone e i circuiti di vendita abituali a partire da martedì 4 febbraio 2025 alle ore 13:00.