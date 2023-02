Sanremo, nuovo album per i Depeche Mode super ospiti al festival

“Memento Mori” conterrà “Ghosts again” in anteprima all’Ariston

Milano, 9 feb. (askanews) – Il 24 marzo uscirà “Memento mori” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo attesissimo album di inediti dei DEPECHE MODE, da oggi disponibile in pre-save e pre-order (https://dm.lnk.to/mementomori).

Il disco verrà pubblicato a sei anni di distanza dal precedente “Spirit” (2017), certificato ORO in Italia.

È disponibile da oggi in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica domani 10 febbraio “Ghosts Again”, primo singolo estratto dall’album (https://dm.lnk.to/ghostsagain).

Il brano ha tutte le caratteristiche tipiche di Depeche Mode: le parole evocative di Dave Gahan, come “wasted feelings, broken meanings… a place to hide the tears we cry”, e il sound ipnotizzante della chitarra di Martin Gore.

«Per me “Ghosts Again” cattura perfettamente quell’equilibrio che esiste tra malinconia e gioia», commenta Gahan in merito al brano. Gore aggiunge: «Non capita spesso che ci ritroviamo a registrare un brano che poi non mi viene a noia quando lo ascolto. Sono eccitato all’idea di poterlo condividere con tutti».

I Depeche Mode saranno gli ospiti musicali della serata finale del 73° Festival di Sanremo di sabato 11 febbraio, e si esibiranno con il nuovo singolo “Ghosts Again” in anteprima mondiale.

“Memento Mori” è il quindicesimo disco in studio della band e il primo che vede Gahan e Gore da soli, dopo la scomparsa di Andy “Fletch” Fletcher.

Prodotto da James Ford, e con la produzione aggiunta da Marta Salogni, “Memento Mori” è nato durante le prime fasi della pandemia da Covid-19, per cui alcune tematiche trattate al suo interno sono state direttamente ispirate da quel periodo.

Le 12 tracce dell’album esplorano una grande varietà di sentimenti ed emozioni: dalla cupa apertura fino alla chiusura finale, le canzoni spaziano dai temi come la paranoia e l’ossessione per arrivare poi alla catarsi e alla gioia, con tutte le infinite sfaccettature che vi sono nel mezzo.

