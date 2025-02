Sanremo, oltre 300 milioni di interazioni social

Bianca Balti regina, Fedez e Giorgia difendono il podio

Sanremo, 13 feb. (askanews) – Dati record anche per la seconda serata di Sanremo: le interazioni social salgono a 315 milioni. Olly guadagna oltre 200 mila follower in 24 ore su Instagram e Tiktok. Il party di Urban Vision ottiene circa 20 milioni di visualizzazioni.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 segna un nuovo traguardo sui social. L’analisi di Socialcom realizzata in esclusiva per Adnkronos con la piattaforma Socialdata ha raccolto 315 milioni di interazioni, quasi il triplo rispetto alla prima serata. Dal 1° febbraio 2025, le menzioni totali del festival salgono a 1,6 milioni.

Un’ulteriore conferma arriva dall’analisi dell’after party Urban Vision Loves Rolling Stone: l’evento ha raggiunto un potenziale di quasi 19 milioni di visualizzazioni, soprattutto grazie alla presenza di giovani talent e creator di Instagram e TikTok, oltre a volti noti come Gué, Lele Adani e Nicola Ventola.

Bianca Balti è la regina indiscussa della seconda serata del Festival: il momento del suo ingresso segna il momento di massima attività sui social, risultando il personaggio più citato della serata e con il sentiment più positivo. I suoi look inoltre sono i più commentati e apprezzati della serata. L’accoglienza è più tiepida per gli altri conduttori. Carlo Conti resta al centro di confronti sfavorevoli con Amadeus, mentre Cristiano Malgioglio suscita reazioni più ironiche.

Sul fronte musicale, si confermano protagonisti Fedez, Giorgia e Achille Lauro, già emersi nell’analisi della prima serata, che aveva anticipato la classifica del pubblico annunciata al termine della seconda serata. Fedez e Giorgia generano anche gli altri due picchi di attività social e le loro canzoni, insieme a quelle di Simone Cristicchi, Lucio Corsi e Achille Lauro, risultano le più commentate.

Tra i look più discussi, dopo Bianca Balti, emergono Cristiano Malgioglio, spesso al centro di commenti ironici, seguito da Lucio Corsi, Damiano David e Giorgia. Sul fronte social, Olly domina la crescita di follower: nelle ultime 24 ore, guadagna circa 230.000 nuovi follower tra Instagram e TikTok, affermandosi come il personaggio più seguito del festival.

“I social hanno ormai superato gli schermi televisivi, diventando il cuore della conversazione nazionale su Sanremo.”, commenta Luca Ferlaino, fondatore di Socialcom. “Un’ulteriore conferma arriva dall’analisi dell’after party Urban Vision Loves Rolling Stone: i creator e gli influencer amplificano il successo della manifestazione e con post e stories raggiungono quasi 20 milioni di visualizzazioni.