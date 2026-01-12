Sanremo, Pausini: il Festival è il mio destino e la mia paura

Milano, 12 gen. (askanews) – “Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura”. Commenta così Laura Pausini l’annuncio della sua presenza sul palco del Festival come conduttrice insieme a Carlo Conti. “A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché con tutto l’onore e la gioia del mondo condurrò con Carlo Conti la 76esima edizione del Festival – ha detto in una nota – Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata. Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo Sanremo e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo. Ringrazio Carlo, la stima che provo per lui da sempre è diventata anche fiducia, è riuscito a sbloccare la mia paura nell’immaginarmi conduttrice”. “Non vedo l’ora di divertirmi e commuovermi con lui al mio fianco – conclude l’artista – Farò davvero tutto il possibile per essere all’altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me”.