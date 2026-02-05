giovedì, 5 Febbraio , 26

Milano Cortina, Mattarella arriva al Villaggio Olimpico

(Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella...

Italia maglia nera per spreco alimentare, ogni settimana buttato oltre mezzo chilo di cibo a persona

(Adnkronos) - Nel confronto con gli altri Paesi...

Isee 2026, documenti necessari per rinnovarlo e non perdere bonus: quando farlo

(Adnkronos) - Con l’inizio del nuovo anno, il...

World Nutella® day 2026, un volume da collezione la celebra come icona culturale

(Adnkronos) - Il World Nutella® day, celebrato ogni...
Sanremo, per i bookies testa a testa fra Tommaso Paradiso ed Ermal Meta

(Adnkronos) – Mentre cresce l’hype per la 76ma edizione del Festival di Sanremo, i riflettori si accendono sugli artisti e sulle rivalità. Gli esperti Sisal hanno individuato i testa a testa che, tra i diversi generi che quest’anno compongono il ricco ‘bouquet’ dell’Ariston, potrebbero promettere più ‘spettacolo’. Il cantautorato pop, fortemente rappresentato anche in questa edizione, potrebbe per esempio riservare un acceso duello tra due amatissimi protagonisti della scena contemporanea: Ermal Meta e Tommaso Paradiso. Chi fra i due avrebbe più chance di piazzarsi meglio in finale? Le probabilità potrebbero essere più alte per il cantautore romano che, offerto a 1,72 su Sisal.it, spodesterebbe così l’ex vincitore di Sanremo 2018, a 2,00.  

Spazio poi all’indie italiano. Tra i testa a testa potenzialmente più sorprendenti spicca quello tra Levante e il duo Maria Antonietta–Colombre. Sei anni fa era stata proprio l’artista siciliana, debuttante all’Ariston, a volere Maria Antonietta al suo fianco insieme a Francesca Michielin per formare nella serata Cover una squadra tutta al femminile sulle note di ‘Si può dare di più’. Oggi, che sono entrambe in gara, non è da escludere che possano diventare accese rivali. Un’ipotesi che vedrebbe il duo marchigiano in testa a 1,65, contro il 2,10 di Levante. Il rap della nuova scena è invece rappresentato da Sayf, il cui flow incisivo e potente potrebbe sfidare lo stile fresco e originale di Tredici Pietro, in un confronto puramente GenZ che vedrebbe il primo favorito a 1,44 rispetto al secondo, a 2,60. 

A interpretare la voce di Napoli ci penseranno Luchè e Sal Da Vinci, tra cui potrebbe disputarsi uno scontro in cui l’urban avrebbe la meglio sulla tradizione partenopea. Su Sisal.it il testa a testa vede infatti favorito Luchè a 1,65 rispetto a Da Vinci, a 2,10. E infine, la sfida tra re e regina dei tormentoni, Elettra Lamborghini e Samurai Jay, che si gioca ad armi pari (1,85) e proprio per questo potrebbe rivelare grandi sorprese.  

