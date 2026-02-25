mercoledì, 25 Febbraio , 26

Sanremo 2026, Fausto Leali riceve il ‘premio alla carriera’: 60 anni di musica

(Adnkronos) - Il Festival di Sanremo 2026 celebra...

Sanremo 2026, J-Ax chi è: in gara con il brano ‘Italia starter pack’

(Adnkronos) - J-Ax è uno dei 30 concorrenti...

Sanremo 2026, Dargen D’Amico chi è: in gara con il brano ‘Ai ai’

(Adnkronos) - Dargen D'Amico è uno dei 30...

Sanremo 2026, Fedez e Masini in gara con il brano ‘Male necessario’

(Adnkronos) - Fedez e Marco Masini sono in...
HomeAttualitàSanremo, Pilar Fogliati interpreta "Uvetta"
sanremo,-pilar-fogliati-interpreta-“uvetta”
Sanremo, Pilar Fogliati interpreta “Uvetta”
Attualità

Sanremo, Pilar Fogliati interpreta “Uvetta”

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

Sanremo, 25 feb. (askanews) – L’attrice Pilar Fogliati, co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo, abito in raso argentato monospalle e drappeggiato, ha sfoggiato sul palco dell’Ariston le sue celebri “vocine” e trasformazioni in diversi personaggi, proprio come in uno dei suoi film, “Romantiche” che ha messo in luce il suo talento camaleontico. Visibilmente emozionata in veste di co-conduttrice, arrivando sul palco ha esordito: “Ma davvero sono qui? È proprio vero che Sanremo è Sanremo”. Ha poi introdotto Tommaso Paradiso.

Previous article
Sanremo 2026, Bresh ospite del Suzuki stage: chi è il cantante di ‘La tana del granchio’
Next article
Sanremo, Pilar Fogliati porta sul palco fa l’aristocratica Uvetta: “Ma voi fate questo come lavoro?”

POST RECENTI

Attualità

Sanremo, dedica di Achille Lauro alle vittime di Crans Montana: un dovere

Sanremo, 25 feb. (askanews) – Achille Lauro insieme alla soprano Valentina Gargano e a un Coro di 20 elementi dedica il suo brano"Perdutamente" alle vittime...
Attualità

Sanremo, buona la prima per Gianluca Gazzoli con i “Giovani”

Sanremo, 25 feb. (askanews) – Da Sanremo Giovani a Sarà Sanremo fino a Sanremo 2026, Carlo Conti l’aveva detto ed aveva ragione. Gianluca Gazzoli convince...
Attualità

Sanremo, domani la sfida tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove

Sanremo, 25 feb. (askanews) – Il primo semifinalista delle nuove proposte è Nicolò Filippucci. E’ stato il vincitore di Sanremo Giovani, con il suo brano...
Attualità

Dazi,Commissione Ue:ecco quali chiarimenti attendiamo dagli Usa

Roma, 25 feb. (askanews) – Bruxelles, 25 feb. (askanews) – Il portavoce per il Commercio della Commissione europea, Olof Gill, ha inviato alla stampa questo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.