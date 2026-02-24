martedì, 24 Febbraio , 26

Sanremo, problemi di segnale e gli utenti ‘accusano’ Pezzali di playback
Sanremo, problemi di segnale e gli utenti ‘accusano’ Pezzali di playback

(Adnkronos) –
Max Pezzali in playback? È questa la domanda che si sono posti i telespettatori mentre andava in onda lo show sul ‘palco galleggiante’ di Sanremo 2026.  

Durante l’esibizione di Max Pezzali, il segnale è arrivato sui teleschermi leggermente disturbato in più momenti. Il ritardo del segnale visivo rispetto all’audio ha creato un lieve fuori sincrono che ha fatto sospettare ai telespettatori che il cantante fosse in playback, cosa che non era. Sui social si sono moltiplicati i commenti in questo senso. Ma Max cantava live, tanto che il suo concerto è proseguito senza problemi per il pubblico della nave Costa Toscana.  

