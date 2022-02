Sanremo, quasi 11 milioni di spettatori. Le foto della prima serata

ROMA – La prima serata della 72^ edizione del Festival di Sanremo, trasmessa da Rai 1, è stata vista da 10.911.000 spettatori, pari a uno share del 54,7%. Lo rende noto la Rai. In particolare: Prima parte (21.23 – 23.38): 13 milioni 805 mila spettatori, con uno share del 54.5 per cento.Seconda parte (23.43 – 1.12): 6 milioni 412 mila spettatori, con uno share del 55.4 per cento. Ascolto complessivo: (21.23 – 1.12) 10 milioni 911 mila spettatori con uno share del 54.7 per cento.

Il dato di oggi va ben oltre le previsioni, scherzose, fatte da Fiorello lo scorso anno. Durante la finale, lo showman aveva augurato ai conduttori del 2022 di non avere lo stesso successo che l’amico ha avuto con le due edizioni da lui dirette. L’augurio al contrario ha portato bene.

