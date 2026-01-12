lunedì, 12 Gennaio , 26

Dieta per il cervello, bocciate carne e bevande zuccherate: lo studio

(Adnkronos) - Quando si parla di alimentazione e...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 12 gennaio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Juve-Cremonese, rigore dato e poi revocato ai grigiorossi con Nicola espulso. Cos’è successo

(Adnkronos) - Subito un episodio arbitrale in Juventus-Cremonese....

Scomparsa da Anguillara, si cerca la 41enne Federica Torzullo: aperta un’inchiesta

(Adnkronos) - Sono in corso le ricerche di...
sanremo,-rai:-laura-pausini-condurra-con-conti-76ma-edizione-festival
Sanremo, Rai: Laura Pausini condurrà con Conti 76ma edizione Festival

Sanremo, Rai: Laura Pausini condurrà con Conti 76ma edizione Festival

AttualitàSanremo, Rai: Laura Pausini condurrà con Conti 76ma edizione Festival
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 12 gen. (askanews) – Sarà Laura Pausini, l’artista italiana più premiata nel mondo, a condurre con il direttore artistico Carlo Conti le cinque serate del Festival di Sanremo, in onda in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2 dal 24 al 28 febbraio. Laura Pausini tornerà a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston, per la prima volta nella veste più prestigiosa, dopo le partecipazioni di inizio carriera, nel 1993 e 1994, e sei presenze in qualità di superospite, tra il 2001 e il 2022.

“Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito – sottolinea Carlo Conti – È un grande onore e una gioia condividere la conduzione del festival con un’artista ed una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura. Con noi poi si alterneranno ogni sera vari co-conduttori e co-conduttrici con i quali animeremo il palco dell’Ariston”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.