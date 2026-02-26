venerdì, 27 Febbraio , 26

Sanremo, Ramazzotti e Keys incantano con 'L'Aurora': è standing ovation
Sanremo, Ramazzotti e Keys incantano con 'L'Aurora': è standing ovation

(Adnkronos) – Un’icona della musica italiana e una superstar mondiale insieme sul palco di Sanremo. È stato un momento di grande spettacolo quello che ha visto protagonisti Eros Ramazzotti, in smoking nero di Armani, e Alicia Keys, una tuta nera di pelle. L’omaggio è iniziato con un’introduzione d’eccezione: la voce di Pippo Baudo che, tramite un contributo audio-video, ha presentato l’artista romano la cui carriera è iniziata proprio il celebre conduttore televisivo.  

Un emozionato Eros Ramazzotti ha fatto il suo ingresso cantando “Adesso tu”, il brano con cui vinse il Festival esattamente nel 1986 e che quest’anno compie 40 anni. In questi anni “penso di non essere cambiato. Il successo non mi ha dato questo, mi ha dato solo una grande forza per fare quello che mi piace di più. Sappiamo però oggi quello che sta succedendo nel mondo e speriamo che le cose cambino”, ha detto l’artista.  

Al termine dello scambio di battute, il direttore artistico ha preparato il terreno per l’ingresso di Alicia Keys. “Amo l’Italia, fa parte della mia storia” ha detto l’artista ricordando le sue origini siciliane. “Sono felice di essere qui”. Dopo un piccolo problema tecnico che costringe Conti a lanciare la pubblicità, Ramazzotti e Keys hanno duettato sulle note de ‘L’Aurora’.  

Keys ha suonato il pianoforte in piedi e per la prima volta, in anteprima mondiale, ha cantato il brano in italiano. La performance è stata omaggiata dal teatro Ariston con una standing ovation. Ma le sorprese non sono finite. Su invito di Conti, Alicia Keys si è poi è esibita solo piano e voce nella celebre hit ‘Empire state of mind’. 

