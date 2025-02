Sanremo, Rocco Hunt: “Il mondo è sporco, la scuola è la salvezza”

“Dalle istituzioni mi aspetto che la scuola sia paritaria”

Sanremo (Im), 11 feb. (askanews) – “Se il mondo è sporco noi dobbiamo mandare i bambini a scuola, perché la scuola, la cultura sarà la loro salvezza. Questa è la cosa principale ed è anche il motivo perché io cerco di dare a mio figlio l’educazione che non ho avuto io. Dico sì, lo stato è assente, ma come noi in mezzo a quei banchi. Cioè nemmeno io ho fatto qualcosa all’epoca, ho rimediato dopo. Studiare da autodidatta come ho fatto io è un peccato, però anche dalle istituzioni mi aspetto che la scuola sia paritaria sia lo stesso per tutte le regioni italiane”, ha detto Rocco Hunt, artista in gara al Festival di Sanremo, con un brano-denuncia contro la violenza e la lotta alla criminalità organizzata, dal titolo “Mille vote ancora”.”Non voglio fare la classica distinzione Sud e Nord, però anche le strutture scolastiche sono decadenti, i professori che sono sottopagati, stressati e devono dare l’educazione ai nostri figli. Bisogna riformare il sistema scolastico, non è un discorso che faccio di Sud e Nord, il discorso è a livello italiano per cercare di dare un futuro migliore ai nostri figli, perché le scuole sono i posti dove lasciamo i nostri figli per mezza giornata e non tutti possono permettersi una scuola privata”.Ssa.Avl