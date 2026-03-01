Sanremo, Sal Da Vinci: Eurovision? “Per sempre ‘sì'”

“Una cosa così grande da affrontare, impegno così bello”
Sanremo, 1 mar. (askanews) – “E’ una cosa che in questo momento mi tocca ma allo stesso tempo mi sembra veramente una cosa così grande da affrontare, un impegno così bello. Portare la musica italiana fuori dal nostro paese è motivo di orgoglio. Non so che dire…”. Ma “Per sempre sì”. Così Sal Da Vinci, in conferenza stampa, rispondendo a chi gli chiedeva se intende partecipare all’Eurovision Song Contest. Sal Da Vinci ha risposto citando il titolo della sua canzone. “Per sempre sì”.