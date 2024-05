sanremo,-santi-francesi:-al-festival-per-cantare-davanti-all’italia

Il brano nato per caso, da un errore del cellulare

Roma, 3 feb. (askanews) – “Sanremo sono tante cose, già solo il nome ti riempie la bocca e ti riporta anche molto indietro. E’ casa, è famiglia”. E’ anche l’opportunità di confrontarci davanti al pubblico più ampio. È l’Italia”. A parlare sono i Santi Francesi, Alessandro De Santis e Mario Francese, che saranno sul Palco dell’Ariston con il brano “Amore in bocca”. “E’ una canzone che nasce per caso e che ruota intorno al suo titolo. Il titolo nasce da un errore di scrittura, quando sul cellulare dovevo scrivere l’amaro in bocca e il correttore ha scritto amore in bocca. Ci è piaciuta subito questa espressione, l’abbiamo tenuta per mesi, e poi abbiamo scritto il pezzo…la canzone non insegna niente, è costruita a immagini. E anche per noi stessi la canzone rimane un mistero, sepolta sotto molti strati di allegoria. Cantare una canzone in cui neanche tu stesso conosci il significato è davvero curioso”.Il duo di Ivrea ha conquistato l’accesso al palco dei big dopo aver superato lo scorso dicembre la selezione finale di Sanremo Giovani con il brano “Occhi Tristi” e per la serata delle cover (9 febbraio) si esibirà con Skin sulle note di “Hallelujah” di Leonard Cohen.