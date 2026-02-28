sabato, 28 Febbraio , 26
Sanremo, Sayf: spero attacco a Iran sia solito capriccio Usa
Sanremo, Sayf: spero attacco a Iran sia solito capriccio Usa

“E che non si vada oltre”

Sanremo, 28 feb. (askanews) – “Nel marasma di questa settimana le notizie le apprendo a spicchi, l’ho sentito ma non mi sono informato bene, spero sia il solito capriccio Usa e che non si vada oltre”. Così Sayf, il rapper genovese in gara a Sanremo in conferenza stampa in merito a chi gli chiedeva cosa pensasse dell’attacco all’Iran.”Il mio invito non è al semplice disertare ma una presa di coscienza, nel senso che gli ordini arrivano da una posizione di potere ma poi per essere eseguiti c’è tutta una scala di persone che devono effettivamente fare: dall’uccidi al chi uccide c’è una serie di gente fino a chi materialmente compie il gesto e non vorrebbe nemmeno farlo”.

