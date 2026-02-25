mercoledì, 25 Febbraio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSanremo, seconda serata: Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle nuove proposte
sanremo,-seconda-serata:-nicolo-filippucci-e-angelica-bove-finalisti-delle-nuove-proposte
Sanremo, seconda serata: Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle nuove proposte
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, seconda serata: Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle nuove proposte

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Nicolò Filippucci e Angelica Bove in finale per la categoria ‘Nuove Proposte’ del Festival di Sanremo 2026, sfida
che si terrà domani. l verdetto è stato decretato dal risultato combinato delle tre giurie chiamate a votare: la sala stampa, Tv e web, la giuria delle radio e il televoto del pubblico da casa. 

Filippucci con ‘Laguna’ ha avuto la meglio nella prima sfida della serata, superando gli altri concorrenti: il trio Blind, El Ma & Soniko, che si erano esibiti con il pezzo ‘Nei miei DM’. I 

Bove accede alla finale della categoria con il brano ‘Mattone’, che ha avuto la meglio nello scontro con Mazzariello che si era esibito con il pezzo ‘Manifestazione d’amore’.  

Previous article
Sanremo 2026, Lillo Petrolo chi è: il co-conduttore della seconda serata
Next article
Bimbo morto a Napoli, posizione esperti Siaarti: “Non si spezzi catena fiducia Ssn e Rete trapianti”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo 2026, Bambole di Pezza chi sono: la band femminista, la reunion, il messaggio del brano

(Adnkronos) - Bambole di Pezza sono tra i 30 big concorrenti al Festival di Sanremo 2026. La band musicale femminista è in gara alla...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, Lillo show all’Ariston: “un vero performer” tra i cliché tv

(Adnkronos) - Un ingresso da showman per Lillo, co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo. L'attore e comico ha fatto il suo ingresso...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Juve-Galatasaray, assurda espulsione per Kelly e proteste bianconere. Cos’è successo in Champions

(Adnkronos) - Si mette in salita la strada verso gli ottavi di Champions League per la Juventus, contro il Galatasaray. Dopo il ko per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, Pilar Fogliati porta sul palco fa l’aristocratica Uvetta: “Ma voi fate questo come lavoro?”

(Adnkronos) - Abito lungo, capelli raccolti e ironia geniale: la co-conduttrice della seconda serata del festival di Sanremo Pilar Fogliati scende dalle scale dell'Ariston...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.