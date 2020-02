SANREMO (ITALPRESS) – Terza serata del Festival di Sanremo

dedicata alle cover e all’omaggio dei primi settant’anni della

kermesse canora. Si parte senza Fiorello, che si è preso una

serata di riposo. Al suo posto arriva il super ospite Roberto

Benigni e tutto si gioca con il siparietto sul calcio con Georgina Rodriguez e Ronaldo seduto in prima fila in platea. Sono nove anni che Roberto Benigni non sale sul palco dell’Ariston. Arriva con la banda “Canta Sciuscia Sanremi” percorrendo il red carpet sulle note del suo Pinocchio. “È il più bel Sanremo che abbia mai visto”,

L’articolo Sanremo, serata cover tra Benigni, Ronaldo e Mika proviene da Notiziedi.

