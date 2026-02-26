giovedì, 26 Febbraio , 26

FantaSanremo, la terza serata in diretta: i bonus e i malus assegnati

(Adnkronos) - I fantagiocatori sono pronti a conquistare...

Sanremo, la terza serata con Irina Shayk e Ubaldo Pantani – Diretta

(Adnkronos) - Manca poco all'inizio della terza serata...

Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto”

(Adnkronos) - Patty Pravo, in gara a Sanremo...

Juve-Galatasaray, Comolli: “Espulsione di Kelly decisione frustrante”

(Adnkronos) - La Juventus e Luciano Spalletti avanti...
HomeVideo NewsSanremo, Simona Ventura: vorrei Festival al femminile e uomini valletti
sanremo,-simona-ventura:-vorrei-festival-al-femminile-e-uomini-valletti
Sanremo, Simona Ventura: vorrei Festival al femminile e uomini valletti
Video News

Sanremo, Simona Ventura: vorrei Festival al femminile e uomini valletti

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Giunto il momento, tante colleghe possono fare direttori artistici

Sanremo, 26 feb. (askanews) – “Ci sono tante colleghe che possono fare i direttori artistici” del Festival di Sanremo. “Secondo me è arrivato il momento, da ‘mo’ era arrivato il momento, se ci fanno fare un Sanremo tutte insieme a me piacerebbe. Un Sanremo tutto al femminile, sarebbe una cosa fica , con gli uomini valletti”: lo ha detto la conduttrice Simona Ventura che per tre anni condurrà il San Marino Song Contest, presentato a Casa Sanremo.”Ci sono tante professioniste, in tutte le reti, che fanno tante cose – ha detto -. Le donne non si devono lamentare perché hanno preso spazi in tutte le reti e in tutti i programmi. La strada è lunga e tortuosa ma abbiamo già ottenuto tante e mi piacerebbe fare un Sanremo tutto al femminile, con tutte le donne”.Simona Ventura condurrà il San Marino Song Contest per i prossimi tre anni. “A San Marino c’è un ambiente molto sereno, tranquillo, rilassato, di grande voglia di lavorare da parte di tutti. Questo Eurovision mi riempie di orgoglio, perché Sanremo l’ho già fatto e sono stata molto fortunata. Non avevo mai fatto Eurovision, sempre stato un mio desiderio, un altro desiderio che si avvera.Condurrebbe nuovamente Sanremo? “Assolutamente no. L’ho già fatto, sono sempre stata pronta, ma sono fortunata perché dopo 40 anni di carriera adesso posso scegliere la cose che mi piacciono”.

Previous article
“Nulla di preciso”, l’effimero come possibilità architettonica
Next article
Migranti, la veglia a Steccato di Cutro nel terzo anniversario strage

POST RECENTI

Video News

Poste, Del Fante: 2025 anno record in ambito finanziario

"E per i pacchi". Il servizio del TG PosteRoma, 26 feb. (askanews) - L'Amministratore Delegato ha commentato i risultati record al TG Poste sottolineando il...
Video News

Sanremo, Dargen D’Amico a Codacons: nessun accordo commerciale

"Ho indossato un fiore, non sapevo fosse proprietà privata"Sanremo, 26 feb. (askanews) - Dargen D'Amico in conferenza stampa ha risposto al Codacons che ha annunciato...
Video News

Un’agenda per i rari: priorità, azioni, futuro

Un percorso di confronto tra associazioni, esperti e istituzioniRoma, 25 feb. (askanews) - Unire le forze e concentrarsi sullo sviluppo di strategie per rendere più...
Video News

Milano, Book Pride 2026: la forza della poesia e della speranza

Francesca Mancini presenta ad askanews la nuova edizione Milano, 26 feb. (askanews) - Saranno moltissimi i nomi dall'Italia e dall'estero che giungeranno a Book Pride...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.