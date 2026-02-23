lunedì, 23 Febbraio , 26
Sanremo, siparietto Pausini-Lamborghini sul red carpet: foto e saluti

La co-conduttrice: “Carlo deve avere paura, sono logorroica!”

Roma, 23 feb. (askanews) – Siparietto sul red carpet della festa di Radio Italia a Sanremo, in attesa del via al Festival, tra Laura Pausini e Elettra Lamborghini, “accerchiate” da telecamere e fan.Le due si sono incontrate a metà della passerella e si sono concesse al pubblico che gridava “siete bellissime”, salutandosi e facendosi fare foto insieme.Poi, Laura Pausini, co-conduttrice di questa edizione con Carlo Conti, a chi gli chiedeva se fosse preoccupata della lunga scaletta delle serate ha risposto: “È Carlo che deve preoccuparsi, io sono logorroica”. E ha aggiunto: “Ero più emozionata in veste di cantante”.

