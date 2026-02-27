sanremo,-spunta-gianni-morandi-e-canta-col-figlio-tredici-pietro

Sanremo, 27 feb. (askanews) – Tredici Pietro canta il padre Gianni Morandi nella serata delle cover e dei duetti “Vita” e con un colpo di scena spunta sul palco proprio Morandi.

“Cantare insieme a lui…eh, ero tesissimo”, dice Morandi emozionato. “Come sono andato?”, chiede ironicamente Morandi senior. “Secondo me sei andato molto bene, si vede che l’hai fatta un po’ di volte”, ribatte Morandi junior.

“Che sorpresa”, dice Laura Pausini salutando Morandi. E scattano gli applausi all’Ariston e il coro “Gianni, Gianni”. “Gianni, questa è casa tua”, gli fa eco Carlo Conti.