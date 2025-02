Sanremo, standing ovation per i Duran Duran che non deludono

C’è Victoria dei Måneskin, Katia cerca di sposare Simon e lo bacia

Sanremo, 13 feb. (askanews) – Sono passati 40 anni dalla loro prima storica performance in Italia, nel 1985 al Festival di Sanremo, i Duran Duran sono tornati all’Ariston con le loro canzoni iconiche che hanno segnato la musica degli anni ’80. La leggendaria band britannica ha eseguito un medley con “Invisible”/”Notorious”/”Ordinary world”. Una performace che viene accolta con grandissimo calore anche se i 40 anni di distanza pesano sui loro volti e anche sulle loro voci non proprio cristallina ma restano capaci di suscitare emozioni.

Poi al termine di “Girls on film” è arrivata Victoria De Angelis la bassista dei Måneskin che si è unita ai Duran Duran in “Psycho killer” dei Talking Heads. John Tayor, bassista e fondatore dei Duran Duran, l’aveva definita “la più importante bassista elettrica in circolazione”. Mancata la reunion dei Måneskin, ma sul palco dell’Ariston Conti ha portato a distanza di 24 ore Vic e Damiano.

Al Baronetto di Inghilterra Sir Simon Le Bon Carlo Conti ha consegnato il Premio città di Sanremo e ovviamente non poteva “The wild boys” brano che li ha consacrati icone della ribellione dei giovani degli ’80 fortemente voluto da Conti.

Dirompente l’apparizione di Katia Follesa che poi coronato il sogno di tutte le teenager dell’epoca: si è presentata in abito da sposa bianco e bouquet, con un cartello col titolo del libro e del film “Sposerò Simon Le Bon” di Clizia Currado che raccontava i sogni di una fan dei Duran nel 1986. Katia ha chiesto a Simon di sposarlo perchè lo ama da tanto, e lui ha risposto: “Mia moglie mi uccide!”. Ma c’è il lieto fine le dà un bacino sulle labbra di Katia e lei ringrazia a nome di tutte le donne della sua generazione. Un ritorno al festival che prelude il ritorno quest’estate live in Italia. “Nel febbraio del 1985 – 40 anni fa – mio padre portò per la prima volta i Duran Duran in Italia proprio al Festival di Sanremo” ricorda Clemente Zard, oggi Managing Director di Vivo Concerti e figlio di David, leggendario organizzatore di musica live scomparso 7 anni fa. “Faccio questo mestiere perché mio padre mi ha trasmesso una grande passione per la musica e l’intrattenimento e per me è un cerchio personale che si chiude organizzare i Duran Duran al Circo Massimo per due date il prossimo giugno proprio nella mia città.” I Duran saranno anche a Bari e agli I-Days Milano 2025 all’Ippodromo Snai San Siro venerdì 20 giugno 2025 con uno show indimenticabile.