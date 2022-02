ROMA – È un Amadeus più che soddisfatto, all’indomani della serata delle cover, quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia della finalissima della 72esima edizione del Festival di Sanremo. “Sono felicissimo, più di quello che avrei immaginato nei miei sogni e di solito sogno sempre in grande. È stata una serata indimenticabile, di quelle che ai miei tempi avrei registrato su un Vhs. È un lavoro pensato, costruito ed è una festa. Il ringraziamento va a tutti gli artisti in gara”.

STASERA C’È SABRINA FERILLI

I dati parlano chiaro: la quarta serata del Festival è stata un successo, con il 60,6% di share che non può che essere motivo di gioia in casa Rai. Stasera il conduttore torna per la finalissima e con al fianco Sabrina Ferilli come co-conduttrice. L’attrice si è detta molto contenta per i risultati raggiunti dal collega e felice di calcare il palco del Teatro Ariston.

SUL PALCO DELL’ARISTON MARCO MENGONI E UN OMAGGIO A RAFFAELLA CARRÀ

Marco Mengoni è confermato tra gli ospiti della finalissima della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il nome dell’artista circolava da mesi nella lista dei rumors. La partecipazione, però, è stata definita proprio in queste ultime ore. Ancora top secret i dettagli della sua performance. Nell’ultima puntata del Festival Ter di Amadeus anche un omaggio a Raffaella Carrà, l’artista scomparsa lo scorso 5 luglio.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Sanremo, stasera la finalissima con Sabrina Ferilli. Marco Mengoni ospite e omaggio a Raffaella Carrà proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento