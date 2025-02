Sanremo, StudioNews: tutti gli ospiti di martedì

Il salotto giornalistico da Casa Sanremo condotto da Patrizia Barsotti

Sanremo, 10 feb. (askanews) – A poche ore dall’inizio della settantacinquesima edizione del Festival della Canzone Italiana, che si aprirà con il messaggio di pace di Noa, cantautrice isreaeliana, e Mira Awad, artista palestinese, sulle note di “Imagine” di John Lennon tradotta in quattro lingue, StudioNews – Speciale Sanremo raccoglie gli umori e le scaramanzie degli artisti in gara. La padrona di casa Patrizia Barsotti, accoglierà quindi nel suo salotto giornalistico, in un’atmosfera che celebra il valore della creatività e della connessione umana grazie alle opere NFT create da Alessandro Castagna (responsabile IT StudioNews – Speciale Sanremo e fondatore di Benessere.Community), Marco Rettani, da anni una delle firme più incisive della musica italiana, quest’anno in riviera da autore di “Pelle Diamante”, brano che segna il ritorno all’Ariston di Marcella Bella. Rettani ha inoltre recentemente dato alle stampe la riedizione del libro Ho vinto il Festival di Sanremo, scritto a quattro mani con Enrico Donvito, e arricchito con le testimonianze di Pippo Baudo, Carlo Conti e Amadeus.

Ancora di libri si parlerà con Dimitri Cocciuti, alla sua terza fatica letteraria con Non lasciarti sfuggire. Showrunner brillante, innovativo e inclusivo (tra i suoi titoli di maggior successo ricordiamo almeno Drag Race Italia) con Dimitri faremo un salto indietro nel tempo fino al 2001, anno della vittoria a Sanremo di Elisa con Luce, per ricordare Raffaella Carrà, quell’anno unica mattatrice all’Ariston.

Festival di Sanremo significa anche le temutissime scale e i sontuosi abiti delle co-conduttrici: cosa dobbiamo attenderci quest’anno, Miriam Leone è davvero l’osservata speciale o qualcun’altra ci stupirà? Ne parleremo, martedì 11 febbraio alle 13.30 in streaming su Askanews.it e – per i nostri connazionali all’estero – CiaoUsaTv, con Elisa D’Ospina, esperta di stile all’esordio nel mondo delle sette note con Nanne, un album di nenie dedicato all’amore più grande della sua vita: il piccolo Niccolò. Il programma andrà poi in onda dall1 15.00 alle 16.00 su TvWeb di CasaSanremo.tv.

Gioca in casa la cantautrice Roberta Rosso, a StudioNews – Speciale Sanremo per presentare il suo nuovo EP “Radici”. L’emozione della musica dal vivo continuerà anche con una sorprendente esibizione di Numa Palmer, cantautrice, produttrice e opinionista televisiva, presenza fissa della quarta edizione di StudioNews-Speciale Sanremo.

Completano il parterre di ospiti della seconda puntata di StudioNews – Speciale Sanremo, Barbara Politi, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno e – in collegamento – il direttore di AskaNews Gianni Todini, per il consueto approfondimento su musica e benessere. Il racconto del Festival continua anche sui social. Studionews continua sui social X e Facebook @StudioNews2 – https://www.facebook.com/studionews.tv?locale=it_IT e su https://studionews.tv/; https://www.casasanremo.it/tv/; www.askanews.it; https://ciaousa.tv/