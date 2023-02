Sanremo, sui social il Festival è cresciuto tantissimo

DeRev: la polemica su Blanco spopola ma lui ha perso follower

Milano, 8 feb. (askanews) – Sanremo visto dai social secondo il Monitoraggio a cura di DeRev, società di strategia e comunicazione digitale. Tra i profili storici (escluso Amadeus), la crescita maggiore in termini di follower l’ha fatta registrare proprio Sanremo. In totale, 217mila follower in più, dei quali 144mila su Facebook (+20%) e 50mila su TikTok (+68%).

Tra gli artisti che si sono esibiti, domina Mengoni: +57mila follower. Considerato che si tratta di un artista di lungo corso, è probabile che sia stato scoperto dai più giovani (17mila nuovi follower, infatti, sono arrivati su TikTok e 32mila su Instagram). A seguire, dopo Mengoni, le crescite maggiori sono state registrate da: gIANMARIA (+16,7mila), Coma Cose (+11,3mila), Ultimo (+10,6mila) e Ariete (+10,2mila). In termini di interazioni, il Festival è cresciuto tantissimo. In occasione della prima serata dello scorso anno aveva mosso 2,7 milioni di interazioni tra tutte le piattaforme sui profili dei cantanti, quest’anno oltre 4 milioni. Ai quali va aggiunta la performance di Sanremo stesso che ha totalizzato un volume 1,7milioni di interazioni, delle quali 900mila (oltre la metà) su TikTok. Anche Ferragni ha beneficiato della serata: per quanto la sua fanbase sia già amplissima, ha arricchito di 52mila follower su Ig. Il popolo social, invece, non ha gradito Blanco. Si registra l’unica decrescita in termini di follower (-13,3mila) che, anche se non particolarmente massiccia, si configura come un unicum: non era mai successo che un personaggio in occasione di un momento di visibilità globale perdesse utenti. Da segnalare il neonato profilo Ig di Amadeus che ha registrato picchi in 20 minuti (da pochi centinaia di follower a mezzo milione), andando in crash per sovraccarico più volte.

Di cosa si è parlato di più: Ferragni vs Blanco. Sui social media sono stati condivisi 920 articoli che parlano di Chiara Ferragni. Questi articoli hanno generato 213mila interazioni. Analisi del sentiment: 48% ironia; 35% apprezzamento; 11% indignazione; 3% tristezza; 3% stupore. Sui social media sono stati condivisi 833 articoli che parlano di Blanco. Questi articoli hanno generato 362mila interazioni (quindi gli utenti hanno partecipato più alle conversazioni su Blanco che non a quelle su Ferragni). Analisi del sentiment: 65% indignazione; 28% ironia; 3% tristezza; 2% love, 2% stupore.

Quella su Blanco è anche la notizia che ha generato più interazioni in assoluto in Italia (la Ferragni è soltanto al 12esimo posto, mentre Blanco ricorre 8 volte tra le prime 12 posizioni). È anche la terza notizia al mondo ad aver generato più interazioni.

continua a leggere sul sito di riferimento