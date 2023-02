Sanremo, Tananai: “Il palco dell’Ariston è mettersi in gioco”

“Tango parla di amore a distanza, ma non è scritta pensando a me”

Milano, 4 feb. (askanews) – Tananai, artista tra le maggiori rivelazioni dello scorso anno, sarà in gara al 73° Festival di Sanremo con il brano “Tango”, già disponibile in presave e preorder. La canzone sarà online su tutte le piattaforme digitali e in radio dopo la prima esibizione sul palco del Teatro Ariston. “La mia canzone in gara Tango parla di un amore a distanza, è la prima canzone che faccio non pensando direttamente a me non al mio vissuto, non ad Alberto e questa cosa mi fa molto piacere perchè era un metodo di scrittura e di espressione che ho sempre voluto fare mio ma che in precedenza non sono riuscito ad attuare. Sono contento di portare sul palco un Alberto nuovo, Tango è il primo pezzo scritto in questa maniera”, racconta Tananai ad askanews.

Per la sua seconda esperienza sul palco del Teatro Ariston, durante la serata dedicata alle cover di venerdì 10 febbraio, Tananai si esibirà con una propria versione di “Vorrei cantare come Biagio” di Simone Cristicchi accompagnato dal dj e produttore Don Joe, colonna della scena rap italiana e storico componente dei Club Dogo. Ospite d’eccezione sarà Biagio Antonacci. “E’ stato un caso, abbiamo iniziato a dire che sarebbe divertente eseguire “Vorrei cantare come Biagio” con Biagio Antonaggi, lo so scherzo si è trasformato in realtà perchè abbiamo capito che avrebbe funzionato e lui ha accettato.

Per Tananai l’Ariston è un palco speciale. “Sanremo per me significa tutto, per me è stata un’esperienza incredibile e fondamentale perchè ho avuto modo di presentarmi a un pubblico molto ampio che poi mi ha adottato. L’idea di far ascoltare la mia musica al maggior numero di persone possibili e che poi possono decidere se seguirmi mi affascina. Mi piace mettermi in gioco, il palco dell’Ariston è mettersi in gioco con la propria idea di musica e quindi non vedo l’ora di condividerla con voi”. Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, classe 1995, scherza e ironizza anche sul suo precendente risultato al Festival: “Non posso andare peggio, con Sesso occasionale mi sono classificato ultimo, posso solo migliorare o fare uguale, anche se quest’anno ci sono 28 artisti in gara, tre più della scorsa volta… Potrei retrocedere di tre posizioni”.

Dopo l’appuntamento al Festival di Sanremo, sarà tempo per Tananai di tornare a esibirsi in concerto a maggio nel tour Tananai – live 2023 – Palasport, prodotto da Friends and Partners. La tournée, inizialmente prevista nei club, ha raggiunto il sold out complessivo ed è stata ufficialmente spostata nei rispettivi palazzetti. Per la prima volta nella sua carriera Tananai si esibirà in tournée nei palazzetti di alcune delle principali città italiane. Dopo Milano, Roma e Napoli, infatti, anche gli appuntamenti di Firenze e Padova hanno raggiunto il tutto esaurito e cambiano venue, nelle stesse date precedentemente annunciate, rispettivamente al Nelson Mandela Forum e al Kioene Arena. I biglietti precedentemente acquistati (per i concerti previsti al Tuscany Hall e al Gran Teatro Geox) restano validi per le nuove venue. I biglietti per i live di Firenze e Padova sono già disponibili in prevendita. A partire da venerdì 5 maggio 2023, l’artista calcherà il palco del Palapartenope di Napoli, per poi proseguire al Palazzo dello Sport di Roma sabato 6, emozionare il proprio pubblico al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio, continuando mercoledì 10 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, fino all’ultimo appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Kioene Arena.

L’avventura live di Tananai continuerà poi anche nell’estate 2023 con appuntamenti nei principali Festival della Penisola, a partire da sabato 24 giugno al Mamamia di Senigallia, continuando nel mese di luglio al Sequoie Music Park di Bologna, Brescia Summer Music, Flowers Festival di Collegno (TO), Pordenone Live, Sonic Park Matera, ad agosto al Suonica Festival alla Spiaggia del Faro di Jesolo (VE), Viper Summer Festival di Cinquale (MS), Zoo Music Fest di Pescara, Oversound Music Festival di Gallipoli (LE), per concludere al Sotto Il Vulcano Fest di Catania venerdì 11 agosto.

La tournée nei palazzetti e il tour estivo saranno occasione per l’artista di suonare finalmente live i brani contenuti in “rave, eclissi”, il suo primo album di inediti certificato disco d’oro, di cui venerdì 10 febbraio uscirà in formato CD e CD autografato la nuova edizione contenente anche l’inedito “Tango”, già disponibile in preorder.

