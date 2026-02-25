mercoledì, 25 Febbraio , 26

Mantova, deve eseguire sfratto esecutivo: ufficiale giudiziario trova inquilino impiccato

(Adnkronos) - Dopo due tentativi di sfratto per...

Roma, Elefante di Bernini restaurato dopo distacco della zanna

(Adnkronos) - L’elefante di Piazza della Minerva di...

Rider, pm Milano dispone controllo giudiziario per Deliveroo Italy

(Adnkronos) - Il pubblico ministero di Milano Paolo...

Sanremo: Fedez-Masini a 2,75, su Sisal.it superano Brancale per la vittoria

(Adnkronos) - Dopo aver ascoltato le canzoni...
HomeVideo NewsSanremo, Tommaso Paradiso: la prima volta. Sono molto emozionato
sanremo,-tommaso-paradiso:-la-prima-volta.-sono-molto-emozionato
Sanremo, Tommaso Paradiso: la prima volta. Sono molto emozionato
Video News

Sanremo, Tommaso Paradiso: la prima volta. Sono molto emozionato

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

“È una dedica d’amore, una lettera in musica”

Sanremo, 25 feb. (askanews) – Tommaso Paradiso debutta all’Ariston in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, Il primo. Questo è il primo Sanremo. Per me Sanremo rappresenta la storia in qualche modo non solo della musica italiana ma proprio del paese, Sono molto emozionato. Sì. Devo dire di sì.La sua canzone è un abbraccio, scritta pensando a tutte le persone a cui vuole bene e dedicata a chi ama. Il brano, scritto da Tommaso Paradiso e Davide Petrella e prodotto da Simonetta,”I Romantici è una canzone che una dedica d’amore, l’ho scritta appunto come se fosse una lettera e poi ci ho messo la musica”.Per il cantautore romano è un momento di grandi novità: a fine 2025 ha pubblicato il nuovo album “Casa Paradiso”, uscito per Columbia Records/Sony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli “Lasciamene un po’” e “Forse” che ha conquistato il primo posto della classifica Earone, brano più ascoltato in radio e tv. Parallelamente, Paradiso ha annunciato il tour “Tommaso Paradiso Palasport 2026”, prodotto da Live Nation, che ad aprile di quest’anno lo porterà nei palazzetti di tutta Italia.

Previous article
Smart working, con pandemia Covid forte slancio ma Italia ancora lontana da Ue
Next article
Sanremo, show Leo Gassmann in sala stampa con l’inedito “Oltre”

POST RECENTI

Video News

Da Trump il discorso più lungo della storia dello Stato dell’Unione

Un'ora e 47 minuti, con accuse e scontro aperto con i democraticiWashington, 25 feb. (askanews) - Donald Trump pronuncia il discorso sullo Stato dell'Unione più...
Video News

Ucraina, Merz: “La voce di Pechino ascoltata anche a Mosca”

Il cancelliere tedesco prima del viaggio in CinaRoma, 25 feb. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz afferma che la Cina ha una "significativa opportunità"...
Video News

Sanremo, Leo Gassmann e il messaggio della mamma: sei stato immenso

L'artista dopo la prima serata: "Mi dà sempre consigli da guru"Sanremo, 25 feb. (askanews) - "Mamma mi dà sempre dei consigli, oggi mi ha mandato...
Video News

Sanremo, show Leo Gassmann in sala stampa con l’inedito “Oltre”

Applausi in conferenza dei giornalisti per il branoSanremo, 25 feb. (askanews) - Piccolo showcase di Leo Gassmann in sala stampa all'Ariston. Il cantante, in gara...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.