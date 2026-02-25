sanremo,-tommaso-paradiso:-la-prima-volta.-sono-molto-emozionato

“È una dedica d’amore, una lettera in musica”

Sanremo, 25 feb. (askanews) – Tommaso Paradiso debutta all’Ariston in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, Il primo. Questo è il primo Sanremo. Per me Sanremo rappresenta la storia in qualche modo non solo della musica italiana ma proprio del paese, Sono molto emozionato. Sì. Devo dire di sì.La sua canzone è un abbraccio, scritta pensando a tutte le persone a cui vuole bene e dedicata a chi ama. Il brano, scritto da Tommaso Paradiso e Davide Petrella e prodotto da Simonetta,”I Romantici è una canzone che una dedica d’amore, l’ho scritta appunto come se fosse una lettera e poi ci ho messo la musica”.Per il cantautore romano è un momento di grandi novità: a fine 2025 ha pubblicato il nuovo album “Casa Paradiso”, uscito per Columbia Records/Sony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli “Lasciamene un po’” e “Forse” che ha conquistato il primo posto della classifica Earone, brano più ascoltato in radio e tv. Parallelamente, Paradiso ha annunciato il tour “Tommaso Paradiso Palasport 2026”, prodotto da Live Nation, che ad aprile di quest’anno lo porterà nei palazzetti di tutta Italia.