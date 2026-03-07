sabato, 7 Marzo , 26

F1 Gp Australia, la griglia di partenza

(Adnkronos) - La griglia di partenza del Gp...

Ora legale 2026 è già arrivata, lancette avanti negli Usa

(Adnkronos) - E' già il momento di spostare...

Ucraina, missili e droni sulle città: 5 morti a Kharkiv

(Adnkronos) - Missili balistici e droni russi hanno...

F1 Gp Australia, Russell in pole e prima fila Mercedes: Leclerc quarto con Ferrari

(Adnkronos) - George Russell con la Mercedes conquista...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSanremo Top, stasera 7 marzo: i Big tornano sul palco con Carlo...
sanremo-top,-stasera-7-marzo:-i-big-tornano-sul-palco-con-carlo-conti
Sanremo Top, stasera 7 marzo: i Big tornano sul palco con Carlo Conti
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo Top, stasera 7 marzo: i Big tornano sul palco con Carlo Conti

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) –
Stasera, sabato 7 marzo, andrà in onda ‘Sanremo Top’, lo storico ‘post Festival’ che negli anni ’90 e 2000, a un mese dalla kermesse, tornava sui protagonisti per valutarne le vendite.  

Nel Festival 2026, dedicato a Pippo Baudo, Carlo Conti recupera un altro tassello ‘baudiano’ e lo riporta al centro della scena televisiva.  

‘Sanremo top’ andrà in onda in due appuntamenti speciali, il secondo sarà sabato 14 marzo, sempre in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, condotti da Carlo Conti. 

A ‘Sanremo Top’ verranno svelate e commentate le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio. Protagonisti saranno i Big in gara e i due finalisti delle Nuove Proposte, suddivisi per ciascuna delle due serate, che eseguiranno nuovamente il brano presentato al Festival. 

Ci saranno anche i compagni di viaggio, che hanno affiancato Carlo Conti nel corso della kermesse in ruoli diversi: Nicola Savino, Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi che commenteranno e sveleranno curiosità e aneddoti. A completare il cast, Frassica che, con la sua inconfondibile ironia, tenterà di portare un po’ del suo ‘FestiVallo’ nel corso delle due serate di Sanremo Top. 

Previous article
Ictus, ecco come l’emisfero sano del cervello influenza la ripresa: la ricerca rivoluzionaria
Next article
C’è Posta per Te, stasera 7 marzo: le anticipazioni

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

F1 Gp Australia, la griglia di partenza

(Adnkronos) - La griglia di partenza del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, in programma a Melbourne domenica 8 marzo.  Prima...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ora legale 2026 è già arrivata, lancette avanti negli Usa

(Adnkronos) - E' già il momento di spostare le lancette per l'ora legale, ma non in Italia. Se nell'Unione europea il cambio è previsto...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, missili e droni sulle città: 5 morti a Kharkiv

(Adnkronos) - Missili balistici e droni russi hanno attaccato Kiev e altre città ucraine, tra cui Kharkiv, dove cinque persone sono state uccise e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

F1 Gp Australia, Russell in pole e prima fila Mercedes: Leclerc quarto con Ferrari

(Adnkronos) - George Russell con la Mercedes conquista la pole position del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.