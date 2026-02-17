sanremo,-tredici-pietro:-“sono-in-attesa-della-grande-scossa”

“Per vincere una volta bisogna perdere 10 sfide della vita”

Milano, 17 feb. (askanews) – Tredici Pietro, rapper e cantautore già reduce da un tour sold out e importanti collaborazioni, sarà per la prima volta in gara alla 76 edizione del Festival di Sanremo con il brano “Uomo che cade”.”Sono in attesa della grande scossa. Sono ancora un metro fuori, aspettando di essere elettrizzato. Spero sarà un’esperienza indimenticabile. Il mio primo ricordo di Sanremo è Renga che vince Angelo e canta la canzone dopo aver ricevuto il premio di vincitore. Noi canta Angelo, bellissima scena”.L’inedito Uomo che cade è scritto da Tredici Pietro insieme ad Antonino Dimartino. La musica è di Antonino Dimartino e Marco Spaggiari. È prodotto da Vanegas; la produzione aggiuntiva è di Giovanni Pallotti, Fudasca, Sedd e Montesacro e fonde influenze hip hop, R’n’B e cantautorali, dando vita a un arrangiamento dal groove raffinato. Le strofe, costruite su accordi intensi dal gusto retrò, si alternano a un ritornello aperto e luminoso, capace di evocare una leggerezza che amplifica il tema profondo del brano. Il brano è la conclusione ideale del suo album “Non guardare giù”.”Non guardare giù, e Uomo che cade si parlano. Sono concetti che si parlano. Perché non guardare giù per me vuol dire non mollare il colpo poco prima proprio in quel momento lì, proprio quando stai per crollare e lì che non devi mollare. Non guardare giù, perché le vertigini possono solo farti sentire che in pericolo, ma se tu guardi su, l’equilibrio lo mantieni. Un uomo che accetta il fatto che tanto se facciamo qualcosa cadremo, sbaglieremo, andremo in crisi. È inevitabile. E quindi con Uomo che cade voglio celebrare il fatto che per vincere una volta bisogna perderne dieci di sfide della vita. Almeno secondo me. E quindi è come se ci fosse un filo rosso evidentissimo tra una cosa e l’altra, tra un disco e la sua fine in qualche modo. Io la vedo come la chiusura”.Tredici Pietro è reduce dal successo del suo tour sold out che lo ha portato ad esibirsi nei club di Bologna, Roma e Milano, consolidando un legame live sempre più profondo con il suo pubblico. Nel 2025 non sono mancate le collaborazioni musicali, tra cui quella con Fabri Fibra in Che Gusto C’è, brano certificato disco d’oro con oltre 34 milioni di stream su Spotify, che ha conquistato le principali playlist mainstream, e quella con Mecna nell’intensa ballad notturna Solamente di te.