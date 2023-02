Sanremo, Ultimo favorito dall’esercito social

Mengoni punta tutto su se stesso, la variabile è l’effetto Fedez

Milano, 3 feb. (askanews) – I bookmaker lo danno sul podio e, probabilmente, a ragione. Perché a spingere Ultimo ben lontano dalla posizione di cui porta il nome sarà soprattutto un esercito social tra i più caldi dell’edizione di Sanremo alle porte. Per il secondo anno, la società di strategia e comunicazione digitale, DeRev, ha ponderato il “fattore-community” dei cantanti in gara, vale a dire il vantaggio che può derivare a ciascuno di loro dal supporto di follower disposti a mobilitarsi per un loro successo. È così che Ultimo si trova a guidare la classifica in questo 2023: grazie a quasi 5 milioni di follower e a un engagement medio dell’1,22%, è sulla carta quello che più può dare fastidio, soprattutto in considerazione dell’apporto ulteriore che un altro big delle piattaforme social, quale è Eros Ramazzotti, gli porterà in occasione della serata dei duetti: stiamo parlando di 7,6 milioni di fan online, la maggior parte dei quali su Facebook, dove Ultimo è meno forte. Si uniranno, quindi, due generazioni di italiani molto lontane tra loro. Dietro a Ultimo, si posiziona Marco Mengoni che di follower ne avrebbe più del primo in classifica (quasi 6 milioni), ma che non appaiono altrettanto vivaci e coinvolti: l’engagement di Mengoni, infatti, è appena dello 0,6%, e non sarà rinvigorito da alcun collega in occasione della serata delle cover. Al contrario di Lazza, che chiude il podio: meno follower di chi lo precede (1,8 milioni), ma un engagement che è preludio di battaglia (1,62%) e la speranza che Emma, una da 12 milioni di adepti sui social, lo spalleggi anche nella promozione online.

La classifica è stata stilata sulla base del DeRev Score, un punteggio derivante da un algoritmo proprietario sviluppato per misurare l’efficacia della comunicazione sui social media a partire da tutti i principali indicatori, come il numero di follower, l’engagement, il numero di interazioni e il numero di post. La metodologia d’analisi ha portato all’esclusione di Anna Oxa dallo studio perché i profili social a lei riconducibili sono gestiti da un soggetto terzo e non si profilano come reale terreno di incontro e dialogo tra artista e fan.

continua a leggere sul sito di riferimento