Sanremo, vince “Diodato” con “Fai rumore”

Diodato vince la 70^ edizione del festival di Sanremo con “Fai rumore”, secondo posto per Francesco Gabbani con “Viceversa”, terzi I Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr”.

In apertura della serata finale Fiorello annuncia: “I vertici Rai ci hanno proposto di fare il Sanremo Bis, la risposta la daremo alla fine di questa puntata… la settimana prossima”.

E’ l’ultima serata anche per l’ospite fisso Tiziano Ferro che lascia con un monologo sulla felicità che “non è un privilegio, è un diritto”. “A 40 anni penso proprio non ci sia bisogno di raccontare da che parte sto. La mia storia si scrive da sé”,

