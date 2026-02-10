sanremo,-welo-presenta-“emigrato-(italiano)”:-il-jingle-del-festival

In un video con videochiamata di Conti

Roma, 10 feb. (askanews) – Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Welo ha presentato “Emigrato (italiano)”, il jingle ufficiale della 76esima edizione del Festival di Sanremo.Una videochiamata da Carlo Conti interrompe la sua esibizione con la band davanti alla Basilica di Santa Croce di Lecce, per confermargli definitivamente che la promessa fatta sul palco di Sanremo Giovani si è concretizzata.La sigla nasce dalla rielaborazione in chiave sanremese del suo singolo “Emigrato”. La sua voce e la sua musica accompagneranno così ogni serata della kermesse.Il brano in versione extended sarà disponibile esclusivamente all’interno della Compilation del 76esimo Festival della Canzone Italiana, (disponibile in pre-order dal 10 febbraio alle ore 12) e fuori ovunque da venerdì 27 febbraio, in collaborazione con Radio Italia solomusicaitaliana.”Emigrato” è un brano che racconta il partire come necessità e non come sogno. Una storia personale e collettiva; Welo prende posizione, raccontando una realtà che esiste anche quando non fa comodo ascoltarla. E dimostra che, a volte, la musica migliore nasce proprio da lì: da chi parte, senza però smettere mai di appartenere.Sanremo Giovani è stato un passaggio decisivo nel percorso artistico dell’artista leccese, classe ’99, che con il brano “Emigrato” ha saputo conquistare critica e pubblico, distinguendosi per autenticità, forza narrativa e visione.