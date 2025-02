Sanremo, Willie Peyote: Ho voglia di dire quello che penso

E’ giusto mostrare il dissenso anche scendendo in piazza

Sanremo, 12 feb. (askanews) – “Sono stato paragonato al soldato giapponese a cui non hanno detto che la guerra è finita, non ho pensato agli altri, ho solo colto l’opportunità di dire quello che penso davanti a milioni di persone. Ho voglia di dire quello che penso e sono felice di farlo” ha detto Willie Peyote in conferenza stampa commentando il fatto di essere uno dei pochissimi che presenta in gara un brano su temi sociali. E’ in gara quest’anno al Festival con “Grazie ma no grazie”, dopo la sua partecipazione nel 2021 con “Mai dire mai (la locura)”, con cui ha vinto il Premio della Critica Mia Martini.

Durante la serata delle cover, duetterà con Federico Zampaglione (Tiromancino) e Ditonellapiaga in “Un tempo piccolo” di Franco Califano.

“Non mi sento coraggioso, faccio solo quello che sento, i tempi fanno cercare intrattenimento e meno ragionamento, io ho fatto il mio e penso di aver fatto il giusto- ha detto- e rispetto alle manifestazioni di piazza ha aggiunto – E’ giusto mostrare il dissenso anche scendendo in piazza”.

Venerdì 14 febbraio, proprio durante la settimana del festival, uscirà “Sulla riva del fiume”, 12 tracce che raccolgono la prima parte del progetto “Sulla riva del fiume” (pubblicato solo in digitale lo scorso 26 aprile) e 4 inediti tra cui il brano in gara “Grazie ma no grazie”. Il progetto sarà presentato in tutta Italia con un instore tour che partirà proprio da Sanremo.