santa-cecilia-inedita:-inaugura-con-“valchiria”-in-forma-scenica

Roma, 16 ott. (askanews) – La nuova stagione 2025/2026 dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si apre con una produzione monumentale: dal 23 ottobre il Direttore Musicale dell’Accademia Daniel Harding dirige “La Valchiria” di Richard Wagner, eccezionalmente in forma scenica. Sul palco, un cast di celebri interpreti wagneriani fra cui Michael Volle come WotanTre le rappresentazioni, il 23 il 25 e 27 ottobre. La Sala Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica sarà completamente trasformata con le scene di Pierre Yovanovitch, costumi di Edoardo Russo, in collaborazione con la storica sartoria Tirelli Trappetti Costumi. La regia è di Vincent Huguet: “E’ speciale fare una cosa come il Ring, una cosa gigante in un posto che non è un teatro con tutte le risorse tecniche di un teatroma penso che per il pubblico sarà davvero un’esperienza diversa perché non c’è frontiera fra il palcoscenico, l’orchestra e il pubblico”. L’Accademia di Santa Cecilia, unico ente sinfonico fra le fondazioni lirico-sinfoniche nazionali, in questa occasione si mostra dunque in veste inedita, oltre le opere in forma di concerto che hanno inaugurato le ultime stagioni, inclusa la “Tosca” diretta proprio da Harding lo scorso anno: “Abbiamo detto, sarebbe bello fare anche la Tetralogi, anche per fare un lavoro enorme con l’orchestra su questo repertorio e questa maniera di suonare. Ok, fantastico, facciamo la Tetralogia. Ma è Wagner: impossibile immaginare di fare Wagner senza una parte visuale, il progetto cresceva… quando sono arrivato per le prove qualche giorno fa e ho visto per la prima volta la nostra sala trasformata, è stato un momento di emozione forte”.Il progetto si estende: Daniel Harding dirigerà l’intera tetralogia wagneriana, un’opera a ogni inizio di stagione, nel 2026 “Siegfried” nel 2027 “Gotterdammerung” e nel 2028 il Prologo, “Das Rheingold”. In forma scenica, la tetralogia è assente da Roma dal 1961. La prima e unica esecuzione integrale della Tetralogia a Santa Cecilia fu invece in forma di concerto quella storica di Giuseppe Sinopoli tra il 1988 e il 1991.

