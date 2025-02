Santa Famiglia, Possemato: nuovo Osservatorio Vita e Natalità

Visita presidente della Regione Lazio Rocca e Mons. Paglia

Roma, 11 feb. – Attenzione puntata sul tema della denatalità. Se ne è parlato a Roma, presso la Casa di Cura Santa Famiglia, in occasione della presentazione del nuovo Osservatorio della Vita e della Natalità, un’iniziativa mirata a monitorare e affrontare la crescente sfida della denatalità. L’incontro, che si è svolto a margine della visita privata del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e di monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo scientifico e istituzionale. La visita, che ha visto anche la presenza di Monsignor Luigi Mistò, direttore del Fondo di Assistenza Sanitaria presso la Santa Sede, ha dato il via a una serie di incontri e discussioni sui temi della natalità, della maternità e della salute familiare, con il focus sul nuovo Osservatorio, che si propone di raccogliere e analizzare i dati riguardanti le nascite e la salute riproduttiva, orientando così le politiche regionali e nazionali a sostegno della natalità. La Dott.ssa Donatella Possemato, Direttore Clinico della struttura,ha ribadito come l’Osservatorio sia uno strumento fondamentale per monitorare le sfide della natalità e sensibilizzare le istituzioni sull’urgenza di adottare politiche a sostegno delle famiglie. L’Osservatorio si propone non solo di raccogliere dati, ma anche di sensibilizzare l’opinione pubblica, sostenendo politiche pro-natalità e promuovendo una cultura favorevole alla maternità. Con l’incremento dei figli nati fuori dal matrimonio, il Lazio si trova ad affrontare una ridefinizione dei concetti di famiglia e genitorialità. In questo scenario, l’impegno della politica e delle istituzioni diventa cruciale per invertire il trend della denatal ità e sostenere concretamente le famiglie. Questo progetto, pertanto, si pone come una risposta strategica non solo per monitorare e comprendere il fenomeno, ma anche per suggerire soluzioni efficaci in grado di accompagnare la società verso una nuova visione della famiglia e della natalità.