“santa-maria,-luogo-di-ispirazione”:-3-volumi-celebrano-la-toscana

Milano, 27 apr. (askanews) – Evento di presentazione della trilogia dedicata a “Santa Maria, un luogo di ispirazione”, che si terrà il prossimo sabato 3 maggio in Toscana (Santa Maria, Via del Sanguineto, Montepulciano). Tre volumi che attraverso l’alternarsi di una attenta selezione di testi, interviste e scatti d’arte, riflettono più che mai che la vita è profonda nella sua semplicità. “Santa Maria, un luogo di ispirazione” nasce dall’amore per un territorio unico al mondo che nel corso dei secoli ha legato a sé numerose persone, provenienti da storie e percorsi diversi. E contiene tra l’altro i versi ispirati del poeta italoamericano Lawrence Ferlinghetti: “Il sole rosso tramonta sulla Toscana/ Attraversando i cipressi, sopra i rossi tetti/ e i rigogliosi, verdi vigneti,/ vicino Volterra e Piccioli./ Paesani su vecchie biciclette / per le lunghe strade di selciato / gli alberi volgono al marrone / come per la mancanza / del sole quando si nasconde / e i lampioni/ fanno capolino / nella piccola Ponsacco. / suonano le campane- / Cadono le tenebre!”

La trilogia è un nuovo omaggio al territorio e alla celebrazione della bellezza, dell’arte e della cultura da parte del mecenate Urs Rechsteiner. Il racconto dei luoghi e delle persone avviene attraverso gli scatti che hanno ispirato i fotografi, tre straordinari professionisti per tre volumi: Place, People ed Estate&Art.

“Place”, il racconto dei luoghi che abbracciano Santa Maria, e più in generale la campagna in provincia di Siena e la Vald’Orcia, avviene attraverso gli scatti di Mattia Balsamini. “La storia di Santa Maria non è solo il racconto di un luogo fisico. Ogni angolo, ogni creazione cela una storia, un vissuto, un incontro, un viaggio” afferma Maria Cavo nell’introduzione. “Santa Maria è un luogo di emozioni, che si apre agli altri. È un luogo che racconta più storie e, attraverso questa opera, composta da tre brevi volumi, apre le sue porte a chi è pronto ad ascoltarle e a costruire nuovi tasselli di un racconto che si svela di giorno in giorno”.

Il secondo volume “People”, “con le fotografie Andrea Boccalini, è dedicato ad alcune delle persone che hanno incrociato la mia vita in questa residenza toscana” afferma il mecenate Rechsteiner, che lo scorso settembre proprio per il suo impegno ha ricevuto il Premio Internazionale Comunicare l’Arte e l’Archeologia Positano. “Santa Maria è inoltre un luogo dove umano e divino si incontrano. Energia, spiritualità, storia e natura a confronto: un richiamo costante al dialogo con il celeste, che affonda le sue radici nella terra e si fa uomo. Nasce così la volontà di celebrare questo dono attraverso l’arte, ricreando nell’ampio giardino, la magia e la sacralità della natura circostante”, aggiunge Rechsteiner, svizzero che da 30 anni ha scelto la Toscana come luogo dove trascorrere alcuni mesi all’anno e contribuire, attraverso la sua fondazione, con sede a Montepulciano (Siena) senza scopo di lucro, alla valorizzazione del territorio e del paesaggio.

Il terzo volume, l’ultimo di una trilogia, con gli scatti di Cristina Cusani, è voluto per condividere l’essenza di questo luogo. “Le sculture ripercorrono le tappe della nostra storia, da dove tutto ha avuto inizio. Ho provato a racchiudere negli spazi aperti di questo giardino la mia idea di Creato, la mia idea di divino” aggiunge Rechsteiner.