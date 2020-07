Santacroce: “Con sfide come il Barcellona, le pile si caricano da sole”

Il Napoli continua ad essere impegnato in campionato senza dimenticare, però, l’importante obiettivo di Champions League. Gli uomini di Gattuso dovranno, infatti, vedersela con un avversario particolarmente ostico. Si tratta del Barcellona in una sfida che stuzzica anche l’ex dei partenopei, Fabiano Santacroce. L’ex difensore ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Santacroce sulla sfida al Barcellona

“Quando si è costretti a giocare ogni tre giorni si corre il rischio di arrivare affaticati alla gara col Barcellona. In questo caso, però, le pile si ricaricheranno da sole perchè con questo tipo di avversario si arriva a tirare fuori tutto. Il problema del Napoli è di tipo mentale così come accaduto anche alla Lazio che dopo una volata ha cominciato a scendere. Il Napoli ci ha sempre abituati a grandi partite con le big e come tattica, da parte di Gattuso, mi aspetto una squadra che andrà a giocare in contropiede”.

