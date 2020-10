L’ex calciatore del Napoli, Fabiano Santacroce, ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali del calcio italiano.

Le sue parole

“Il calcio è cambiato molto. Si vedono tanti gol, una rarità per il calcio italiano di prima. Non ci sono i tifosi, è tutto diverso. Sono rimasto impressionato da questo Napoli: veloce, feroce, propositivo. Difende e attacca allo stesso momento. E’ molto bello da vedere. Faccio i complimenti a Gattuso per il suo lavoro”.

The post Santacroce: “Il Napoli è molto bello da vedere: complimenti a Gattuso” appeared first on Calcio Napoli 1926.

