Santacroce: “Stasera si vedrà se la squadra è realmente con Gattuso. Vi spiego il motivo”

“Quella di stasera contro l’Atalanta è una gara importantissima nell’andata delle semifinali di Coppa Italia si vedrà se la squadra è con Gattuso oppure no, perché stasera il Napoli sarà chiamato a dare qualcosa in più. Anche se un cambio in corsa sarebbe una sciocchezza, perché questa è una stagione particolare. Si gioca ogni tre giorni e non c’è il tempo di soffermarsi su altri aspetti che non riguardano il campo”.

Santacroce sul rapporto tra Gattuso e il Napoli

Santacroce ha poi parlato delle scelte di Gattuso in vista di Napoli-Atalanta. Un cambio di modulo che potrebbe sparigliare le carte in tavola:

“La difesa a 3 secondo me è la soluzione migliore per coprire il campo. Ma bisogna stare sempre attenti e non sbagliare nulla. La difesa a tre è la soluzione che preferisco, però in caso di errori, gli attaccanti avversari avrebbero tanto spazio per farti male. Poi sul mercato mi sarei aspettato un rinforzo in attacco per il Napoli, perché al momento a disposizione di Gattuso c’è soltanto una punta di ruolo. C’è da dire, però, che quando è al completo, l’organico degli azzurri è tra i più competitivi a disposizione”.

