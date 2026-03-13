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Santanchè inaugura a Napoli la 29esima Borsa Mediterranea del Turismo: “Continua la crescita per la Campania”
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Santanchè inaugura a Napoli la 29esima Borsa Mediterranea del Turismo: “Continua la crescita per la Campania”

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NAPOLI – “La Bmt si espande sempre di più e ha sempre più successo, proprio come il turismo in Campania e a Napoli – ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè-. I numeri parlano chiaro: la Campania nel 2025 ha visto oltre 20 milioni di turisti, un dato importante. La regione ha avuto una crescita tra arrivi e presenze di circa il 7% e dai dati che abbiamo da gennaio 2026 vediamo una crescita. Ormai la Campania è una destinazione turistica dove c’è tutto, dall’arte alla cultura, dal mare ai paesaggi all’enogastronomia. Qui è stato fatto un grande lavoro, a tutti i livelli istituzionali”.

DE NEGRI: “TUTTA LA POLITICA DEL TERRITORIO PRESENTE A BMT”

Santanchè è stata accolta a Napoli da Angioletto De Negri, patron di Progecta, ideatore e organizzatore di Bmt: “Finalmente – ha spiegato – vediamo tutta la politica del territorio presente a Bmt, che apprezza quello che abbiamo costruito in quasi trent’anni di attività.  Dopo dieci anni di assenza di determinati personaggi, posso affermare che oggi è cambiata l’aria, oggi c’è dialogo, e qui alla Mostra d’Oltremare, in occasione di Bmt, ogni angolo è frequentato da imprenditori del turismo: più di questo non possiamo ottenere”.

CENTINAIO: “29 EDIZIONI SONO TANTE, L’AUGURIO È CHE POSSANO ESSERE ALTRETTANTE”

Al taglio del nastro di Bmt anche il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, che ha rimarcato come la Borsa Mediterranea del Turismo sia una “fiera importantissima”. “Avere un momento di confronto con il mondo del turismo, con gli operatori, con i territori, a Napoli – ha evidenziato – vuol dire farlo nella capitale del Centrosud e, di conseguenza, farlo con tutti coloro che hanno voglia di sviluppare turismo in un’area del Paese che deve ancora di più andare avanti sul settore. Questo è un momento importante, 29 edizioni sono veramente tante, e l’augurio è che possano essere altrettante”.

Per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi “la BMT e un evento sempre più ricco, che vede una partecipazione massiccia di operatori sia del nostro territorio che stranieri. È un segnale di quanto il turismo oramai in Campania e a Napoli sia diventato un motore di sviluppo molto importante e in continua crescita, che crea anche grandi opportunità di lavoro”.

“Siamo molto contenti e orgogliosi – ha sottolineato l’assessore al Turismo della Regione Campania Enzo Maraio – di ospitare questa fiera, uno dei momenti più importanti del turismo, che mette insieme istituzioni, territorio e operatori nel nostro Mezzogiorno d’Italia. È una fiera che intendiamo sostenere negli anni, perché registriamo davvero risultati straordinari, li vediamo con gli occhi e li tastiamo con mano”.

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