giovedì, 16 Ottobre , 25

Fiere, Space economy: Ieg lancia Bex – beyond exploration a Rimini dal 23 al 25 settembre

(Adnkronos) - Sono numerosissime le tecnologie nate proprio...

Francia, Lecornu salvo per 18 voti: respinta prima mozione di sfiducia

(Adnkronos) - Sébastien Lecornu e il governo hanno...

Premio Galeno 2025, osimertinib vince nella categoria Real world evidence

(Adnkronos) - È la terapia a bersaglio osimertinib...

Rai, via libera a Sala a Radio3 e Mariella a Offerta Informativa

(Adnkronos) - Simona Sala nuova direttrice di Radio3...
santanche:-milano-cortina?-non-sono-preoccupata,-italia-fara-sua-parte
Santanché: Milano-Cortina? Non sono preoccupata, Italia farà sua parte

Santanché: Milano-Cortina? Non sono preoccupata, Italia farà sua parte

Video NewsSantanché: Milano-Cortina? Non sono preoccupata, Italia farà sua parte
Redazione-web
Di Redazione-web

Parla il ministro a 100 giorni dalle Olimpiadi

Milano, 16 ott. (askanews) – Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono “un evento importante per la nostra nazione, al di là dello spirito della competizione” e sono “anche una grande promozione dell’Italia nel mondo”. Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè al suo arrivo a Mind, dove si è aperta stamane la kermesse dedicata alla montagna di Apres Ski – Milano Mountain Show.”Quindi bene in questo momento le iniziative sulla montagna e per la montagna che è un asset importante per quanto riguarda il nostro turismo e peraltro i dati la vedono in crescita di un 4,2 per quanto riguarda gli arrivi e 2,2 per quanto riguarda i pernottamenti, quindi con una spesa che supera i 6 miliardi”, ha aggiunto.A meno di 100 giorni dall’inizio dell’Olimpiadi è preoccupata, come siamo allo stato dei lavori? Le è stato chiesto.”Gli italiani e l’Italia farà come sempre un’ottima figura, per cui non sono assolutamente preoccupata. Quando ci sono queste sfide importanti sappiamo sempre rispondere del migliore dei modi”, ha concluso Santanché.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.