Santanchè: turismo di fiere e moda fondamentale per l’Italia

Non sappiamo ancora vendere abbastanza bene il Made in Italy

Milano, 19 feb. (askanews) – “Ritengo che il settore fieristico sia un settore strategico per l’economia della nazione, ma strategico anche per il mio ministero perché ci sono due pilastri che sono fondamentali: il turismo fieristico e il fashion Tourism, il turismo della moda. Vorrei dare solo un dato: il turismo della moda rappresenta nella nostra nazione 27 miliardi e oltretutto è un turismo di qualità, un turismo che viene sul nostro territorio che spende”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenuta in Fiera Milano all’inaugurazione di Micam e Mipel”.

“Oltretutto voglio ricordare che nel mondo l’Italia rappresenta con il suo sistema fiere nel comparto della moda e degli accessori il 40% e quando un turista straniero viene in Italia per il 51% acquista scarpe perché le scarpe sono nel mondo un fiore all’occhiello del nostro Made in Italy questo ce lo dobbiamo ricordare sempre. Noi con il Made in Italy abbiamo un elemento competitivo che non ha nessun altro al mondo, ma non siamo capaci di venderci così bene per la bravura che rappresentiamo”.

