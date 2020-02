Sant’Antimo, sequestrato distributore di carburanti privo di autorizzazioni in pieno centro

Il sequestro.

Ormai non si contano più i sequestri posti in essere dal Comandante della Polizia Locale di Sant’Antimo Colonnello Antonio Piricelli eseguiti sempre in prima linea con i suoi uomini. Solo negli ultimi tre giorni sono stati sequestrate tre attività,operanti da tempo sul territorio,prive delle autorizzazioni ambientali ed amministrative. Da Maggio 2019, periodo in cui il Comandante Piricelli si è insediato come Comandante della Polizia Locale di Sant’Antimo, ad oggi non si ha più contezza di quanti siano i sequestri di Polizia Giudiziaria effettuati per nei confronti di attività abusive in esercizio.

Sant’Antimo è un Comune situato a Nord Napoli ubicato in un’area geografica dove vi è un’alta densità abitativa.

