AGI – “Per l’immediato chiedo che, come d’altra parte è già avvenuto durante il lockdown, chi arriva sia sottoposto a quarantena o sulle navi di provenienza requisite o su quelle della Marina, non a terra”. È risoluta nell’intervista al Corriere della Sera la governatrice della Calabria Jole Santelli, per la quale “è chiaro che è necessario un blocco navale”. Infatti, si chiede, “che senso ha impedire i voli da Paesi a rischio e poi permettere gli ingressi a persone già malate?” Pertanto il blocco “va fatto senza aspettare l’Europa”. Meglio ancora: “Va fatto e basta”.

Quindi la governatrice di Forza Italia chiede un intervento immediato altrimenti “dovrò bloccare io gli sbarchi.

L'articolo Santelli incalza: "Subito blocchi in mare o interverrò io" proviene da Notiziedi.

