Santelli “Salute problema fondamentale per la Calabria”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Se il governo il 3 giugno aprirà alla mobilità interregionale, noi siamo assolutamente in grado di rispondere sì. Se dal 15 giugno ripartirà il traffico interno europeo, noi apriremo. Cercheremo di utilizzare i sacrifici fatti dai calabresi in questi mesi per evitare un tracollo economico e cercare di recuperare il possibile anche per la stagione che arriva, che è economicamente importantissima per la Calabria”. Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, intervenendo in Consiglio regionale per illustrare il suo Programma di governo.

“Uno dei problemi fondamentali che affligge la Calabria – ha detto – è la salute.

