santo-domingo,-due-italiani-tra-le-vittime-del-crollo-in-una-discoteca

ROMA – Ci sono anche due italiani tra le vittime del crollo in una discoteca, il Jet Set, di Santo Domingo, avvenuto martedì scorso. Sono una donna dominicana con passaporto italiano e lo chef catanese Luca Massimo Iemolo. A confermarlo è la pagina Instagram del ristorante in cui lavorava: il Sarah Restaurant.

“Dal team di Sarah Restaurant, vogliamo esprimere le nostre più sincere condoglianze e profonda solidarietà a tutte le famiglie colpite dal tragico crollo avvenuto sul Jet Set, una tragedia che ha toccato il cuore di tutto il paese”, si legge nel post. “Ci addolora soprattutto la perdita del nostro chef, Luca Massimo Iemolo, un professionista appassionato di cucina, che viveva il suo mestiere con dedizione, dedizione e rispetto. Il loro impegno per ogni piatto, il loro amore per i sapori e il modo di lavorare in squadra, hanno lasciato un segno che non dimenticheremo”.

“Ci uniamo al dolore della sua famiglia, dei suoi amici e di tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e condividere con lui”, aggiungono i colleghi. “Che il suo ricordo sia ancora vivo in tutto ciò che ha ispirato e nella passione che trasmetteva attraverso la sua arte”, concludono. Iemolo aveva 48 anni e due figli.

IL BILANCIO DELLE VITTIME

Al momento, il bilancio delle vittime è di 218 persone. Tra queste anche le due ex star del baseball Octavio Dotel e Tony Blanco, a cui si aggiunge il cantante di merengue Rubby Perez che si stava esibendo nel locale. Sono 189, invece, le persone estratte vive.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it