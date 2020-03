Santos, il presidente: “Ho offerto un giocatore all’Inter. Soteldo? Ausilio non si è fatto sentire”

Il presidente del Santos, José Carlos Peres, ha rivelato a calciomercato.com un interessante retroscena di mercato che riguarda sia Gabigol, sia un giocatore per cui Marotta e l’Inter avevano una corsia preferenziale. ​”Noi abbiamo preso Gabriel Barbosa in fondo al pozzo – ha spiegato Peres -, aveva il morale sotto i tacchi dopo aver fatto solo panchina all’Inter e il prestito al Benfica. Ma aveva già perso valore. Lo abbiamo messo in sesto e fatto sentire a casa sua. Ha giocato tanto e fatto… continua a leggere sul sito di riferimento