sanzioni-trasversali-dopo-rissa,-scontro-su-decisione-udp-camera

Puniti anche l’aggredito Donno e quattro dem. Conte: Vergognatevi

Roma, 13 giu. (askanews) – Igor Iezzi, il deputato della Lega, che nei video risulta essere chiaramente il più scatenato, riceve la sanzione peggiore all’indomani della rissa in aula alla Camera: 15 giorni di sospensione dai lavori. Dopodiché, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, propone una punizione “trasversale” per censurare quanto accaduto ieri durante l’esame del ddl autonomia. Pugni, cazzotti e spintoni all’indirizzo del deputato M5s Leonardo Donno rimasto a terra, portato fuori dall’aula in sedia a rotelle, e finito al pronto soccorso con una prognosi di tre giorni. La terza carica dello Stato propone di censurare anche lui – 4 giorni di sospensione – che col suo gesto di porgere il tricolore al ministro Roberto Calderoli ha fatto andare su tutte le furie diversi leghisti e deputati di Fdi che gli si sono scagliati contro nonostante fossero già intervenuti gli assistenti parlamentari. E ancora: 7 giorni a Enzo Amich (Fdi), a Gimmi Cangiano (Fdi), a Domenico Furgiuele (Lega), Federico Mollicone (Fdi), a Nico Stumpo (Pd); 3 giorni a Enzo Amendola (Pd) e Stefano Candiani (Lega); due giorni ai dem Arturo Scotto e Claudio Stefanazzi.

La proposta di Fontana, approvata dopo un lungo e più volte interrotto Ufficio di presidenza che si trascina per tutti il pomeriggio, invece di placare le polemiche le riaccende. La deliberazione passa con 10 voti a favore (la maggioranza insieme a Della Vedova di Più Europa e Roberto Giachetti di Iv) e 7 contrari (Pd, M5s e Avs). “L’aggredito trattato alla stregua dell’aggressore. Il nostro Leonardo Donno censurato al pari di chi ha inneggiato alla Decima Mas o addirittura di chi lo ha ha aggredito con furiosa violenza. L’atteggiamento della maggioranza non è solo un oltraggio alla verità e alla giustizia, ma una ferita che infanga l’immagine del Paese e delle nostre istituzioni in tutto il mondo. Vergognatevi”, attacca il leader M5s Giuseppe Conte. “Il voto di Avs non poteva che essere negativo. La deliberazione dell’ufficio di presidenza in merito ai gravissimi fatti di ieri non ha stabilito eque sanzioni, al contrario ha finito per confondere vittime e responsabili e noi non ci stiamo”, osserva Filiberto Zaratti, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra nell’ufficio di presidenza della Camera. Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, parla di “un inaccettabile squilibrio che mette sullo stesso piano chi ha aggredito e chi ha reagito a provocazione. La decisione a maggioranza ci trova in assoluto disaccordo perché da parte degli esponenti del Pd non si è consumato alcun gesto di violenza contro colleghi o assistenti parlamentari. Da parte di esponenti della Lega e di FdI invece abbiamo assistito a esibizioni muscolari nel senso letterale, e a gesti che richiamavano palesemente al fascismo. Un insulto alle persone e alle istituzioni che non potremo mai tollerare”.

Uno dei deputati del Pd sanzionati Claudio Stefanazzi parla di “decisione di parte e priva di ogni aderenza con la realtà dei fatti”. Stefanazzi racconta di essere “stato convocato in ufficio di presidenza e ascoltato per poco piu di un minuto. Alla mia richiesta di spiegazioni sul motivo della convocazione ho ricevuto una risposta generica. Come nessuno, men che meno il Presidente Fontana che oggi mi sospende, ha saputo dirmi nel dettaglio quali infrazioni mi venivano contestate. Se i fatti di ieri passeranno alla storia per l’inaudita violenza in un’aula parlamentare ciò che è successo oggi è un precedente gravissimo. Ho il timore che in Ufficio di Presidenza si siano preoccupati, più che di accertare la realtà dei fatti, di creare la sensazione di una responsabilità diffusa nei fatti di ieri”.

Scotto osserva di essere stato sanzionato “solo per aver protestato contro i fascisti che in aula simulavano la XMas. Rispetto la decisione. Mai abbiamo usato violenza. Abbiamo solo condannato gesti gravi”. E Amendola promette: “Mi sono opposto senza violenza agli atti inaccettabili della destra in aula, ai tentativi di spaccare l’Italia con l’Autonomia: aggressioni, squadrismo, simboli fascisti della X MAS. Accetto il provvedimento dell’UdP, ma protesterò ogni volta contro questo spettacolo indecoroso”.

Alla ripresa dell’aula dopo l’Ufficio di presidenza Fontana sottolinea che “il confronto politico, anche su questioni divisive, non può mai trascendere nello scontro fisico, nell’offesa di altri, nella violenza e quindi nella lesione del decoro dell’istituzione”. Il presidete della Camera richiama “tutti i deputati e i presidenti dei gruppi alla responsabilità di evitare il ripetersi di atteggiamenti o parole che oltre ad arrecare offese o violenze verso altri possano minare l’immagine di questa istituzione che tutti siamo chiamati responsabilmente a rappresentare di fronte ai cittadini”. L’esame del ddl autonomia riprenderà martedì pomeriggio. E, viste le reazioni alle sanzioni comminate oggi, è facile prevedere che il clima sarà tutt’altro che rasserenato.