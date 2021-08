São Paulo to reopen football stadiums and theaters from November

By João Marcelo

SÃO PAULO – The government of the state of São Paulo plans to authorize concerts and allow the public to attend sporting events and nightclubs from November 1st. The announcement was made this week during a press conference. The reopening is planned under a series of health safety protocols.

At the press conference at Palácio dos Bandeirantes, the secretary of Economic Development of the state, Patricia Ellen, said that the expectation is that at least 90% of the adult population in the state will be completely immunized with the Covid-19 vaccine. “Events are now allowed and it is not stipulated the capacity at which venues could open but social distancing rules will be maintained. So, the capacity available needs to be calculated because there can be no agglomeration, and people need to keep a distance from one another. The use of masks remains”, informed the secretary.

The government of São Paulo still intends to create an “immunity passport”, which would condition the presence in certain activities to proof of vaccination against Covid-19. “We are discussing how to implement this kind of passport, which is an issue for the coming months”, explained Paulo Menezes, coordinator of the Covid-19 Contingency Center.

In the city of Rio de Janeiro, stadiums and other venues – like nightclubs, concert halls and parties in closed areas – will reopen at 100% capacity on 17th September. However, from September 2nd, these places will be able to receive up to 50% of visitors. The City Government of Rio planned full access only for vaccinated people.

BRASILE. SAN PAOLO, DA NOVEMBRE SI TORNA NEGLI STADI E NEI LOCALI

Di João Marcelo

SAN PAOLO – Il governo dello stato di San Paolo ha autorizzato la partecipazione ai concerti, agli eventi sportivi e ai locali notturni a partire dall’1 novembre prossimo, come è stato annunciato in settimana durante una conferenza stampa. La riapertura resta però soggetta al rispetto di vari di protocolli sanitari.

La scommessa si basa sul fatto che almeno il 90% della popolazione adulta abbia completato la vaccinazione contro il Covid-19, come ha spiegato dal Palácio dos Bandeirantes la ministra per lo Sviluppo economico dello stato, Patricia Ellen: “Gli eventi vengono consentiti in modo da non prevedere alcun limite alla capienza, ma resta l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale. Quindi, il calcolo della capienza deve essere comunque effettuato in base a questo, perché non possono formarsi assembramenti. Resta poi l’obbligo di usare le mascherine”, ha chiarito Ellen.

Il governo di San Paolo intende poi creare una sorta di “passaporto vaccinale”, in modo da condizionare l’ingresso in un luogo pubblico all’avvenuta vaccinazione. “Stiamo discutendo su come fare per implementare tale documento, che sarà una questione dei prossimi mesi. Stiamo maturando questa idea”, ha confermato Paulo Menezes, coordinatore del Centro di emergenza Covid-19.

A Rio de Janeiro invece il ritorno al 100% del pubblico negli stadi, così come nelle discoteche, nelle sale da concerto e alle feste in aree chiuse è prevista prima, il 17 ottobre. Tuttavia, a partire dal 2 settembre, questi luoghi potranno ricevere fino al 50% dei visitatori. Il piano del governo della città di Rio prevede che solo le persone completamente vaccinate possano accedervi.

SÃO PAULO VAI LIBERAR SHOWS EM PÉ E TORCIDA NOS ESTÁDIOS A PARTIR DE NOVEMBRO

Por João Marcelo

SÃO PAULO – O governo do estado de São Paulo planeja autorizar a realização de shows e permitir a presença de público em eventos esportivos e casas noturnas, a partir de 1º de novembro. O anúncio foi feito nesta semana durante coletiva de imprensa. A reabertura está prevista sob uma série de protocolos de segurança sanitária.

Na coletiva no Palácio dos Bandeirantes, a secretária de Desenvolvimento Econômico do estado, Patrícia Ellen, disse que a expectativa é que ao menos 90% da população adulta do estado esteja completamente imunizada com a vacina da Covid-19. “Os eventos passam a ser permitidos em um modelo onde não há restrição de ocupação, mas permanece a restrição de distanciamento. Então, o cálculo de ocupação precisa ser realizado, porque não pode haver aglomeração, e as pessoas precisam estar distanciadas. O uso de máscaras permanece”, informou a secretária.

O governo paulista ainda pretende criar um tipo de “passaporte da imunidade”, que condicionaria a presença em determinadas atividades à comprovação da vacinação contra a Covid-19. “Estamos discutindo como fazer e implantar o passaporte, que é uma questão que se coloca para os próximos meses”, explicou Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência da Covid-19.

Em comparação, na cidade do Rio de Janeiro, a liberação de 100% do público em estádios, casas noturnas, casas de shows e festas em áreas fechadas está marcada para antes, em 17 de outubro. Porém, a partir de 2 de setembro, esses lugares já poderão receber até 50% de frequentadores. O plano da prefeitura do Rio estipula que somente pessoas completamente vacinadas possam acessar esses locais.

