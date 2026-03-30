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Sap, un cocktail di soluzioni intelligenti per Campari Group
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Sap, un cocktail di soluzioni intelligenti per Campari Group

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(Adnkronos) – Sap annuncia che Campari Group ha completato con successo il go-live delle soluzioni Sap Cloud Erp private, segnando una tappa fondamentale nel suo percorso di trasformazione digitale. Con sede a Milano, Campari Group è un leader globale nel settore degli spirit. Con un portafoglio di oltre 50 brand premium, tra cui Aperol, Campari, Espolòn, Wild Turkey, Courvoisier e Grand Marnier, l’azienda distribuisce i propri prodotti in più di 190 Paesi e opera con 24 siti produttivi a livello mondiale. 

“Abbiamo intrapreso il percorso Rise with Sap per restare al passo con le innovazioni offerte da Sap Cloud erp private e dalle funzionalità dell’Ai integrata -spiegaJosé Silva, Group head of It di Campari Group-. Oggi possiamo ridisegnare i processi in linea con l’evoluzione del business, migliorare la pianificazione e rendere la supply chain più efficiente, garantendo una distribuzione costante dei nostri prodotti in tutto il mondo. Il passaggio a un modello di processo centralizzato ci permette di aumentare la produttività e ridurre in modo continuativo il Tco”. 

Il go-live di Campari Group definisce un’architettura digitale end-to-end costruita su solide fondamenta di core transformation, Ai integrata, unificazione dei dati e governance dell’ecosistema It: alla base, Campari Group integra finanza, supply chain, marketing e risorse umane grazie alle soluzioni Sap analytics Cloud, Sap Integrated business planning e Sap Datasphere, oltre che su Sap Business technology platform, creando una piattaforma integrata per pianificazione, analytics e sviluppo applicativo. 

 

L’intelligenza artificiale integrata nelle soluzioni Sap sta migliorando sia le operazioni sia l’esperienza dei dipendenti. All’interno delle soluzioni Sap SuccessFactors, i dipendenti utilizzano Joule e l’Ai integrata per definire e monitorare i propri obiettivi, mentre Sap Concur automatizza la riconciliazione delle spese. Le funzionalità assistite dall’Ai stanno semplificando inoltre la registrazione di ordini e pagamenti, migliorando il processo decisionale e ottimizzando i costi operativi. 

Campari Group sta inoltre implementando la soluzione Sap Business data Cloud per unificare i dati provenienti da software Sap e di terze parti, ottenendo insight tempestivi e contestualizzati e preservando al contempo la logica di business core. Infine, Campari Group ha adottato le soluzioni Sap LeanIX per mappare le interdipendenze tra applicazioni, processi e responsabili di business, abilitando decisioni più agili e informate. 

“Campari è una delle nostre migliori referenze nel settore food & beverage ed è un eccellente esempio di come le soluzioni Sap possano trasformare i processi organizzativi e produttivi -sottolinea Carla Masperi, amministratore delegato di Sap Italia-. Combinando cloud Erp, Ai e pianificazione data-driven, Campari sta definendo un nuovo standard di trasformazione digitale nell’industria dei beni di consumo”. 

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