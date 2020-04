Sarà Champions d’estate: le date dei turni nei piani della UEFA, novità per Juve e Napoli

​Una Champions League da giocare e da concludere in piena estate, lungo tutto il mese di agosto: sembra essere questo il piano della UEFA qualora l’emergenza Coronavirus permettesse effettivamente di tornare in campo nei prossimi mesi. Si lavora da tempo per capire quando poter concludere la principale competizione europea, nella sua edizione 2019/2020, e secondo Sky Sport starebbero emergendo le date dei vari turni restanti. Gli ottavi di ritorno mancanti, quelli che vedranno protagoniste… continua a leggere sul sito di riferimento